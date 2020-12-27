عفاف جريس تؤسس استوديو وغرفة مصطفى حجاج في «الورشة» (فيديو)

قامت المهندسة عفاف جريس، ببناء وتنظيم غرفة وأستوديو الفنان مصطفى حجاج، في الحلقة الأولى من برنامجها «الورشة» والذى يعرض عبر موقع الفيديوهات يويتوب.

وأوضحت عفاف لـ"الوطن" بأن فكرة البرنامج مختلفة تماما عن كافة أفكار البرامج الأخرى التي يتم فيها استضافة فنانين، لكونها تدور حول فكرة بناء الغرف وتنظيمها باستايل مختلف وجديد لم يقدم من قبل.

وقالت عفاف أن أهم ما طلبه مصطفى حجاج اثناء تنظيم الغرفة هو عزل الصوت حتى لا يحدث ضجيج لجيرانه اثناء عمله فما كان عليها الا ان عزلت الجدران وقام بوضع اسم مصطفى على احد الحوائط وعلى الثانية صوره الشخصية والفنية.

اضافت عفاف: "هوايتي من الصغر هو تنظيم الغرف وعمل الاطار الخاص بها، وظللت طيلة حياتي أذاكر واطلع على المجلات والبرامج الأجنبية، فكنت أول من قام بعمل غرفة خاصة بصور مارلين مونرو وطباعتها منذ ما يقرب من 10 سنوات".

تابعت: "فكرة البرنامج تقوم على أنني استضيف فنان واقوم بتنظيم غرفته وعمل ارشفة بالتاريخ والوقت الذى تم فيه انجاز العمل، كما أنني اجرى حوار مختلف وشيق معه، ونقوم بتعليم الضيف كيفية عمل وصناعة وتنظيم اساسيات منزله".

في حين قال مصطفى حجاج: «احب اللون الاساسي، وهو جزء رئيسي فى حياتي، واغلبية ملابسي سوداء اللون، ولكني لابد من التغير بسبب الحفلات والخروجات»

يذكر ان برنامج الورشة من المقرر ان يستضيف عدد كبير من نجوم الفن والغناء وحيث تقوم عفاف جريس بتوضيب غرفهم ومن بين النجوم الذين تم تصوير حلقات خاصة بهم هو الفنان ادوارد.