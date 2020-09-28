ناقدة فنية: فايزة أحمد سعت كثيرا وراء محمد عبدالوهاب ليلحن لها

كشفت الدكتورة ياسمين فراج، أستاذة النقد الموسيقي، عن أن الفنانة فايزة أحمد، ظلت تبحث عن الملحن محمد عبدالوهاب كثيرا، من أجل أن تطلب منه أن يلحن لها أغنياتها، خاصة لما يتمتع به من اسم وشهرة، وأن ألحانه دائما ما كانت تعجب الجماهير، وتُحدث صدى كبير.

وأضافت "فراج"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي، في برناج الحياة اليوم، المذاع فضائية الحياة، أن محمد عبدالوهاب لحن العديد من الأغاني للفنانة فايزة أحمد بالفعل، ولكن لم تنجح كلها، بعضها فقط، على عكس أغانيها مع الملحن محمد الموجي، حيث إن كل أغانيها مع محمد الموجي نجحت بشكل كبير.

وأشارت إلى أن معظم أغاني فايزة أحمد من الملحن محمد عبد الوهاب كانت تستهدف الأسر والعائلات، لافتة إلى أن فايزة أحمد هي واحدة من أكثر الفنانات التي قدمت أغاني تستهدف من خلالها الأسرة والعائلة، وهذه واحدة من المميزات في أغاني فايزة أحمد، حيث غنت لكل افراد الأسرة بالكامل تقريبا.

وأردفت أن تعاون فايزة أحمد مع محمد عبد الوهاب حدث مشاكل بينها وبين محمد عبد الوهاب، وأعربت عن ذلك من خلال العديد من الحوارات الفنية لها، لافتة إلى أنها كانت ترى أنه يقارن دائما بينها وبين الفنانة نجاة.

واختص برنامج "الحياة اليوم"، الأثنين فقرة خاصة عن الفنانة فايزة أحمد وحياتها وأغانيها، في ذكرى وفاتها، والتي كانت في 21 سبتمبر 1983، باعتبارها واحدة من أبرز وأهم الفنانات الذين جاءوا في تاريخ مصر.