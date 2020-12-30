5 معلومات عن الفيلم المغربي «خميس 1984» قبل عرضه في مصر اليوم

يعرض الفيلم المغربي «خميس 1984» للمخرج محمد بوزكَو، تجارياً في دور العرض المصرية، ابتداءً من اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، وذلك في سينما «بورتو كايرو»، ولمدة أسبوع، وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الفيلم:

- الفيلم شارك في المهرجان الدولي للسينما، والذاكرة المشتركة في نادور، والمهرجان الوطني للفيلم في طنجة بالمغرب.

- تميل أحداثه إلى الحقيقة، وهو ما كان سببا في الإشادات الكثيرة بالفيلم بعد عرضه.

- تدور أحداث الفيلم حول قضية إنسانية اجتماعية، تميل إلى الواقع.

- جرى تصوير الفيلم في نحو 3 أشهر فقط.

- قصة الفيلم تحدث في ليلة الخميس 19 يناير 1984، من خلال «خميس» الذي رتب لقضاء ليلة ممتعة مع زوجته، فإذا بأصوات طلقات الرصاص تعم الأرجاء لتخمد فيه تلك الرغبة التي كان ينتظرها منذ مدة ليست بالقصيرة، خاصة أنه يعاني من ضعف جنسي. في تلك اللحظة بالذات سيدق ببابه عباس ونعيمة؛ تلميذان يحبان بعضهما. عباس مصاب برصاصة، ثم تحضر الشرطة بحثاً عن الشابين، فتتشابك الأحداث وتتعقد في فضاء مغلق بالمنزل.

أبطال الفيلم

الفيلم من تمثيل ميمون زنون، سميرة المصلوحي، شيماء العلاوي ورفيق برجال، وهو من تأليف وإخراج وإنتاج محمد بوزكَو، وإنتاج «ثازيري للإنتاج التليفزيوني والسينمائي»، وتتولى حقوق توزيعه بالعالم العربي شركة MAD Solutions.

محمد بوزكَو هو منتج، مؤلف، ومخرج، وقد نشر العديد من الروايات، القصص، والمسرحيات التي حازت على جوائز. وأخرج بوزكَو العديد من الأفلام، منها الفيلمين الروائيين إبيريتا (2016)، وخميس 1984 (2019)، والفيلمين القصيرين فاكانسي (2012)، ووجهين لحياة واحدة (2015)، بالإضافة إلى بعض الأعمال الدرامية. كما أنتج وشارك في إنتاج العديد من الأفلام الروائية والقصيرة، مسلسلات كوميدية، الأعمال الدرامية، والبرامج التي لاقت نجاحاً. وكتب سيناريوهات لأكثر من 15 عملاً.