5 معلومات عن الفيلم المغربي «خميس 1984» قبل عرضه في مصر اليوم
كتب:
ضحى محمد
04:58 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2020
الفيلم المغربي «خميس 1984»
يعرض الفيلم المغربي «خميس 1984» للمخرج محمد بوزكَو، تجارياً في دور العرض المصرية، ابتداءً من اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، وذلك في سينما «بورتو كايرو»، ولمدة أسبوع، وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الفيلم:
- الفيلم شارك في المهرجان الدولي للسينما، والذاكرة المشتركة في نادور، والمهرجان الوطني للفيلم في طنجة بالمغرب.
- تميل أحداثه إلى الحقيقة، وهو ما كان سببا في الإشادات الكثيرة بالفيلم بعد عرضه.
- تدور أحداث الفيلم حول قضية إنسانية اجتماعية، تميل إلى الواقع.
- جرى تصوير الفيلم في نحو 3 أشهر فقط.
- قصة الفيلم تحدث في ليلة الخميس 19 يناير 1984، من خلال «خميس» الذي رتب لقضاء ليلة ممتعة مع زوجته، فإذا بأصوات طلقات الرصاص تعم الأرجاء لتخمد فيه تلك الرغبة التي كان ينتظرها منذ مدة ليست بالقصيرة، خاصة أنه يعاني من ضعف جنسي. في تلك اللحظة بالذات سيدق ببابه عباس ونعيمة؛ تلميذان يحبان بعضهما. عباس مصاب برصاصة، ثم تحضر الشرطة بحثاً عن الشابين، فتتشابك الأحداث وتتعقد في فضاء مغلق بالمنزل.
أبطال الفيلم
الفيلم من تمثيل ميمون زنون، سميرة المصلوحي، شيماء العلاوي ورفيق برجال، وهو من تأليف وإخراج وإنتاج محمد بوزكَو، وإنتاج «ثازيري للإنتاج التليفزيوني والسينمائي»، وتتولى حقوق توزيعه بالعالم العربي شركة MAD Solutions.
محمد بوزكَو هو منتج، مؤلف، ومخرج، وقد نشر العديد من الروايات، القصص، والمسرحيات التي حازت على جوائز. وأخرج بوزكَو العديد من الأفلام، منها الفيلمين الروائيين إبيريتا (2016)، وخميس 1984 (2019)، والفيلمين القصيرين فاكانسي (2012)، ووجهين لحياة واحدة (2015)، بالإضافة إلى بعض الأعمال الدرامية. كما أنتج وشارك في إنتاج العديد من الأفلام الروائية والقصيرة، مسلسلات كوميدية، الأعمال الدرامية، والبرامج التي لاقت نجاحاً. وكتب سيناريوهات لأكثر من 15 عملاً.