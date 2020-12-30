وفاة 2 من مخرجي «ماسبيرو» في يوم واحد

فقد مبنى الهيئة الوطنية للإعلام، اثنين من المخرجين، رحلوا عن عالمنا، اليوم الأربعاء، وهما سامح عمار، المخرج المنفذ بالإدارة المركزية للبرامج الدينية، والمخرج ياسر فتحى عبدالعال، مدير عام البرامج العلمية بقناة النيل الثقافية.

ونعى موظفو المبنى، الفقيدين، حيث كتبت صفحة «ماسبيرو الأصل» -صفحة غير رسمية- على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سامح عمار المخرج المنفذ بالإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصري في ذمة الله.. اللهم أغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة».

فيما نعى عادل عبساوي، رئيس الإدارة المركزية في قطاع المتخصصة بماسبيرو، المخرج فتحي عبدالعال، حيث كتب: «خبر حزين تلقيته اليوم، بوفاة أخي وزميلي وصديقي ياسر فتحي عبدالعال.. كان يحمل قلب طفل.. الشهامة هي ياسر فتحي عبدالعال.. الجدعنه هي ياسر فتحي عبدالعال.. طيبه قلبه كانت من النوع النادر والمنقرض..كان كالنسمة الهادئة».

وتابع: «هو يشبه والده الغالي رحمه الله عليه الحاج فتحي عبدالعال مدير عام التصوير، الذي كانت تربطني به كمياء غير عادية.. كان ياسر مع كل مقابلة يقول لي الحاج فتحي كان بيحبك جدا.. رحم الله الحبيب ابن الحبيب ياسر فتحي عبدالعال.. لقد تركت سيرة ناصعة البياض في قلبك الطيب وحبك للحياه والتفائل.. عشت خفيفا وصعدت روحك إلى بارئها بكل هدوء ومن غير ضوضاء».

فيما كتب المهندس أسامة الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ياسر فتحي عبدالعال.. ابن الغالي.. كان يشع حبا يكفي الدنيا.. رحمة الله عليه وعلي الجدعنة».