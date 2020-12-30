سلوى عثمان: مسلسل «لؤلؤ» مليان مفاجآت ومي عمر أد التحدي.. «فيديو»

هنأت الفنانة سلوى عثمان، الشعب المصري، بمناسبة العام الجديد، متمنية أن يكون عاما جديدا سعيدا، على كل المصريين، وأن يزيح الله، وباء فيروس كورونا المستجد، ويكون العام الجديد مليئا بالإنجازات والنجاحات للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يبذل مجهودا كبيرا لتقدم ونهضة مصر، متمنية أن يكلل الله، مجهودات الرئيس السيسي، دائما بالنجاحات.

سلوى عثمان تشيد باحتفالية «المتحدة» في رأس السنة

وأضافت عثمان، في تصريحات عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذا العام لن يشهد احتفالات برأس السنة الجديدة، ولن يكون هناك تجمعات عائلية وأسرية أيضا، معربة عن سعادتها بالاحتفالية التي تنظمها شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية» برئاسة المنتج تامر مرسي، على كوبري تحيا مصر، وعمل عد تنازلي رسمي بالتوازي مع كبرى مدن العالم: «سعيدة بالاحتفالية دي، وهتكون فعلا حاجة تجذب السياحة، وهتكون فرحة حلوة للناس، وهيكونوا قاعدين في بيوتهم وشايفين قدامهم شيء جميل ومبهج زي نييورك ودبي، وخصوصا انها أول مرة تتعمل عندنا، وإن شاء الله تبقى حاجة جميلة وعادة حلوة تتعمل كل سنة».

مسلسل «لؤلؤ» عامل ضجة حلوة

وأوضحت الفنانة سلوى عثمان، أن مسلسل «لؤلؤ»، التي تشارك فيه، وهو من إخراج محمد عبدالسلام، ولكن المشرف العام على المسلسل المخرج محمد سامي، شارحة أنها تجسد دور والدة مي عمر، وجرى عرض 3 حلقات منه حتى الآن: «عامل ضجة حلوة والناس حباه، والناس متشوقة تكمل وتشوف المسلسل، والصراحة المسلسل يستحق يتشاف، والفنانة مي عمر، عاملة مجهود كبير فيه وشغل حلو جدا جدا ومتألقة في شغلها ومسلسلها، وخصوصا انه تحدي كبير ليها وهو أول بطولة مطلقة ليها، وهيكون تحدي هي قده، وهتبقى عاملة مسلسل حلو أوي والناس هتبقى عاوزة تتفرج وتشوف».

مسلسل «لؤلؤ» مسمع

وكشفت الفنانة سلوى عثمان، عن أن المسلسل مليء بالمفاجآت والأحداث المهمة، وكل حلقة تحتوي على تطورات: «المسلسل مسمع وعامل تريند، وخصوصا الحلقة التانية سامعة إنها سمعت أوي مع الناس، بصراحة مي عمر قد التحدي».