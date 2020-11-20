سلوى عثمان عن مشهد البوكس مع مديحة كامل: قالت للجيران اوعوا تصدقوا

روت الفنانة سلوى عثمان، تفاصيل موقف طريف جمعها بالفنانة الراحلة مديحة كامل، أثناء مشاركتهما في بطولة فيلم "ملف في الآداب"، حيث كانا يجتمعان سويا في تصوير مشهد تقوم فيه الشرطة باصطحابهما بسيارة "البوكس"، وحينها طلبت "مديحة" من مخرج وفريق العمل تصوير المشهد من أمام العمارة التي تسكن بها بدلا من الذهاب إلى موقع التصوير.

وأضافت عثمان، في حوارها مع برنامج "3 ستات" على قناة "صدى البلد": "بالفعل وافق المخرج، وجرى التصوير أمام منزل مديحة كامل، لكنها لم تنتبه إلى عواقب ما تقوم به إلا حين بدء تصوير المشهد بالفعل، وظنت أن جيرانها بالعمارة سيعتقدون أنها مقبوض عليها، لتداعب جيرانها وتقول لهم ضاحكة: "ده تمثيل يا جماعة اوعوا تفكروا أنه حقيقي".

وأعربت ابنة الفنان القدير عثمان محمد علي، عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع الفنانة الراحلة خلال هذا العمل لأنها كانت أول مرة تمثل أمامها، لدرجة أنها كانت تقول لفريق العمل في أول يوم تصويرهل حقيقي أنها ستشاهد النجمة الكبيرة؟ لافتة إلى أنها كانت تمتع بروح جميلة وخفيفة الظل.

ورحلت مديحة كامل، عن دنيانا في يناير1997، عن عمر ناهز الـ48 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة قدمت خلالها الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية، وكانت قد اعتزلت الفن وارتدت الحجاب خلال السنوات الأخيرة من عمرها.

فيلم "ملف في الآداب" عرض للمرة الأولى بالسينمات عام 1986، من تأليف وحيد حامد، وإخراج عاطف الطيب، وشارك في بطولته كل من فريد شوقي، مديحة كامل، صلاح السعدني، أحمد بدير، وحيد سيف، وسلوى عثمان وآخرون.