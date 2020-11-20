سلوى عثمان: دشنت حساب "فيس بوك" لمتابعة ردود الفعل على "سجن النسا"

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن مسلسل "سجن النسا" كان نقلة فنية جديدة في مشوارها، لافتة إلى أن المخرجة كاملة أبوزكري طلبت منها خلال وقت عرض المسلسل تدشين حساب على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، لتشاهد ردود أفعال الجماهير على دورها بالمسلسل، ورغم أنها قدمت الكثير من الأعمال الدرامية لكن هذا المسلسل بالأخص وضعها في مكانة مميزة لدى الجماهير.

وأضافت عثمان، في حوارها مع برنامج "3 ستات" على قناة "صدى البلد"، أنها استجابت لطلب المخرجة ودخلت على "فيس بوك" وشاهدت قدر الحب والإعجاب، لما قدمته بشخصيتها في العمل، مشيرة إلى أنها لمست ذلك مع الجمهور الطبيعي في الشارع أيضا، فحين كانوا يتحدثون معها، كانوا يستخدمون أحاديث الشخصية بمشاهدها المختلفة، وهو ما كانت تعتبره جوائز خاصة لها وتقدير مباشر من المسلسل.

وتابعت، أن الممثل أحيانا يتقمص الشخصية التي يقدمها، لدرجة أنه يشعر أنه نفس الشخصية التي يقدمها، مؤكدة أن هذا ما شعرت به خلال تجسيدها لشخصيتها بمسلسل "سجن النسا".

وأشارت إلى أن شخصيتها بالمسلسل تميزت بأنها مليئة بالتفاصيل، قائلة: "نحن كنا أمام إنسانة تعمل كسجانة لها أخطائؤ صحيح، تجمع بين القسوة والقوة في عملها وبين حنيتها كإنسانة في الاساس خارج العمل وأحيانا داخل عملها أيضا، حيث قدمت مشاهد توضح هذا الجانب من شخصيتها مع بعض من أحست بوجودهم بهذا المكان ظلما أو أنه أجبر على الفعل الذي قاده إلى السجن".

مسلسل "سجن النسا" عمل درامي عرض للمرة الأولى بموسم رمضان 2014، وحقق حينها نجاحا جماهيريا ونقديا، والعمل كان من إخراج كاملة أبو ذكري وقصة فتحية العسال وسيناريو وحوار مريم ناعوم، وجمع في بطولته بين كلٍ من نيللي كريم، أحمد داوود، درة، روبي، ريهام حجاج، سلوى عثمان، سلوى خطاب واخرون.