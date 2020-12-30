استشاري باطنة: كورونا يهاجم الأوعية الدموية والأعراض متغيرة

قال الدكتور محمد الجزار، استشاري الباطنة، إنه منذ وجود الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد فإن هناك ألم مرتبط بالبطن ولكنه كان أكثر شيوعا في الموجة الثانية وأبرز هذه الأعراض هي الإسهال المستمر والذي يجب بناء عليه الاتصال بطبيب وتلقي العلاج في المستشفى مبينا أن فيروس كورونا جديد والأعراض له متغيرة باستمرار والأعراض متغيرة من شخص إلى آخر ونسبة كبيرة من الأشخاص تصاب دون أعراض في الوقت الذي تكون الأعراض شديدة جدا عند أشخاص.

يهاجم الأوعية الدموية

وأضاف استشاري الباطنة العامة في مداخلة هاتفية في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية dmc، أن الدراسات العلمية التي تم إجراءها منذ ظهور فيروس كورونا بينت أن الفيروس يهاجم الأوعية الدموية في كامل الجسم والأعراض تختلف من إسهال إلى صعوبة في التنفس وصداع وإعياء شديد في الجسد وكذلك ارتفاع درجات الحرارة وهي من الأعراض الشائعة، ولكن كل الفيروسات الموسمية ترفع درجات الحرارة ومن بينها فيروس الإنفلوانزا الموسمي لكن بسبب انتشار جائحة كورونا فإن الأطباء يتعاملون مع الأعراض باعتبار أن الشخص مصاب بفيروس كورونا حتى يثبت العكس من أجل العمل على سرعة علاجه ومنع انتشار الوباء بصورة أكبر في محيطه الجغرافي و الأسري وعمله ومناطق تحركه بشكل عام.