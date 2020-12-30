محافظ أسيوط يشدد على عدم التهاون في تطبيق الغرامات لمواجهة كورونا

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية أصبح أمراً حتمياً فى ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى إصداره تعليمات لكافة الجهات المعنية بعدم التهاون فى تطبيق الغرامات المقررة من مجلس الوزراء ضد المخالفين من الأفراد، وكذلك المطاعم والكافتيرات والنوادي التي تتجاوز نسب الأشغال المقررة.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ أسيوط فى اجتماع مجلس الجامعة المنعقد عن شهر ديسمبر 2020 ، اليوم، برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وفي حضور نواب مختلف القطاعات وعمداء كليات الجامعة العملية والنظرية والأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة والكادر الإداري المختص بمتابعة أعمال المجلس .

وفى مستهل الجلسة أكد رئيس جامعة أسيوط استمرار كافة كليات الجامعة فى العملية التعليمية سواء حضورياً بالكليات أو إلكترونياً على المنصات التعليمية المختلفة، فى ظل توجيهات إدارة الجامعة للكليات بعدم الإضرار بدرجات أي طالب بسبب غيابه، نافياً أى حديث عن تعطل الدراسة أو وقف الفصل الدراسي الأول أو وجود ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعة في أي كلية من الكليات وهو ما يُعد شائعة مغلوطة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وطمأن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أبنائه الطلاب وأولياء الأمور بأن الامتحانات العملية الجارية بعدد من كليات الجامعة وكذلك امتحانات نصف الفصل الدراسي الأول تجرى وفق الإجراءات الاحترازية المعلنة من تباعد اجتماعي بين الطلاب والتأكد من ارتداء الكمامات وتوفير مواد التطهير والتعقيم اللازمة وتقسيم أعداد الفرق الدراسية إلى مجموعات صغيرة للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد ، وكشف رئيس الجامعة أن أعداد الإصابة بكوفيد 19 بين الطلاب سواء فى الكليات أو بالمدينة الجامعية لازالت معدلها تحت المتوسط ، ولا تشهد الجامعة ارتفاعاً في معدلات الإصابة حالياً .

و أعلن رئيس الجامعة وقف كافة الفاعليات التي تستلزم وجود كثافة عالية من الحضور وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وهو ما سوف يتضمن وقف حفلات تخرج الطلاب والمهرجانات الفنية والطلابية وذلك لحين إشعار آخر .

من جانب ٱخر، أعلن الدكتور وجدى نخلة عميد كلية التربية النوعية بالجامعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تأجيل إمتحان العملى الذى كان من المقرر له اليوم الأربعاء إلى يوم السبت القادم، بعد نشوب حريق بأحد أجهزة الكمبيوتر دون خسائر مادية أو بشرية .