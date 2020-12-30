حكاية متهم برأته المحكمة من قتل فتاة المعادي: سائق ومريض قلب

داخل قفص حديدي في الطابق الأرضي بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، كان الصمت المطبق يخيم على القاعة التي شهدت النطق بالحكم في قضية فتاة المعادي، في انتظار اعتلاء المحكمة المنصة للنطق بالحكم على المتهمين الثلاثة في القضية.

3 متهمين وقفوا مرتدين ملابس الحبس البيضاء، تكسو وجوههم علامات الخوف، دون حراك داخل القفص، خطوات أقدام هيئة المحكمة تقترب من المنصة وتزداد معها سرعة دقات قلوب الموجودين في القاعة.

متهم من بينهم يُدعى محمد عبدالعزيز، 54 عاما كانت دموعه تنساب على خديه دون وعي، يتمتم بكلمات ودعوات، وعلى بعد خطوات تقف 3 سيدات هن شقيقاته تحمل كل منهن مصحفا، يحاولن طمأنته، وماهي إلا دقيقة واحدة حتى حصل على براءة سماوية جرت على لسان القاضي وجيه شقوير، الذي أصدر حكما ببراءته، بينما أدان متهمين اثنين بقتل مريم وحكم بإعدامهما شنقا.

شهادة ميلاد

حكم البراءة كان بمثابة شهادة ميلاد جديد لـ محمد عبد العزيز، وما إن فرغ القاضي من الحكم، حتى تعالت زغاريد شقيقاته، وسجد هو في أرضية قفص الاتهام، يردد: يحيا العدل أنت عالم بعيالي يارب.. وعارف إنى بريء، أحمدك يا رب.

مريض قلب

تقول عفاف عبدالعزيز شقيقة المتهم البريء، لـ«الوطن» إن شقيقها لم يكن له علاقة بالمتهمين ولا تربطهم أي معرفة: أخويا سواق ميكروباص وكان تعبان قبل الحادثة بـ3 أيام لأنه مريض قلب، وقال لحد من موقف ميكروباصات مصر القديمة ياخد العربية يشتغل عليها لحد ما يخف ويرجع.

وتابعت: عرفنا الحادثة من النت زي كل الناس وأخويا كان نايم تعبان في السرير، وربنا عدل مايرضاش بالظلم وعشان كده أخويا أخد براءة.

المتهمان الأول والثاني

وانهار المتهمان الأول والثاني بعد الحكم عليهما بالإعدام، بينما تغيبت أسرتاهما عن الحضور لجلسة الحكم، وأدانتهما المحكمة بارتكاب جرائم قتل المجني عليها عمدا، وسرقة حقيبتها بالإكراه، وحيازة السلاح الناري والأبيض، لتغلق الجنايات القضية بعد 77 يوما من وقوعها فى تطبيق أمثل لمفهوم «العدالة الناجزة» التي بدأت منذ لحظة القبض على المتهمين، والتحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة، ثم إحالتهم للمحاكمة التي أصدرت الحكم المتقدم.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة أسباب حكمها على المتهمين، تفند فيها الأدلة التي اطمأنت وارتكنت لها في أحكام الإدانة والبراءة، وترد فيها على الدفوع المبداة من محاميي المتهمين.

طعن المتهمين

وكفل القانون للمتهمين المحكوم بإعدامهما في القضية، فرصة للطعن أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما تبدأ من اليوم الأربعاء، حيث تنظر النقض الطعن، والتي قد تؤيد الحكم أو تخففه.