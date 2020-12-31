الصحة: تعرض الأطفال لدخان السجائر يعرضهم للموت المفاجئ

جددت وزارة الصحة والسكان، تحديد عوامل الخطر عند تعرض الحوامل والأطفال والرضع لدخان السجائر والشيشة.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، إن تعرض الحوامل لدخان التبغ يتسبب في انخفاض وزن المولود عند الولادة وهو ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمشاكل الصحية وصعوبة التعلم عند الأطفال.

الصحة: استنشاق الرضع للسجائر يعرضهم للموت

وأكدت الوزارة في منشورها أن استنشاق الأطفال والرضع لدخان التبغ الصادر من الأباء المدخنين يزيد لديهم مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ وانخفاض النمو البدني والإصابة بسرطان الأطفال.

وأشارت الوزارة إلى أن تعرض الأطفال لدخان التبغ يتسبب في إصابتهم بأمراض تنفسية مزمنة مثل الربو وعدوي الأذن وانخفاض وظائف الرئة.

كما تحرص وزارة الصحة والسكان بشكل يومي علي تقديم روشتة علاجية للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة خلال هذه الفترة تزامنا مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من القواعد والإرشادات الخاصة بالوقاية من الفيروس عند التحدث مع الآخرين وقالت يجب أن يكون التحدث من خلال الموبايل أو التليفون الأرضي.

وتابعت في منشور لها عند وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه يجب اتباع بعض الخطوات أهمها ارتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد الاجتماعي فضلا عن اختصار الزمن الازم للمحادثة قدر الإمكان.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بالكشف الدوري علي مستشفيات الوزراة لتأكيد من تطبيق البروتوكولات العلاجية لمصابي فيروس كورونا المحدثة، كما أرسلت بخطاب بمديريات الصحة توصي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الإرشادات الخاصة بالحماية من الفيروس وغلق قاعات الافراح والمناسبات والمراكز الدروس الخصوصية.