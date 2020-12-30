«في السكة» و«طبلي» و«كامننا» و«الحفلة».. محمد فؤاد متجدد موسيقيا

طرح الفنان الكبير محمد فؤاد، أمس، أغنيته الجديدة «في الحفلة»، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال رأس السنة الجديدة 2021، والأغنية تنتمي لفكرة أغنيات المهرجانات الغنائية، التي انتشرت في مصر والوطن العربي، خلال السنوات الماضية.

الأغنية من كلمات الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي، ومن كلمات أغنية «الحفلة»: «روق يا برنس وبلاش ساسبنس.. أدخل في المود خليك موجود.. ما تعلي السينس.. أرقص واتحرك وبلاش تتفرج.. فكها كده واقف قافش ليه؟!»، هذه ليست المرة الاولى التي يقدم فيها فؤاد لون غنائي جديد ومختلف عن اذان المستعمين، فهو دوما متجدد فى افكار واشكاله الموسيقية ومختلف عن ابناء جيله فى أعماله منذ أول يوم.

في السكة

بداية فؤاد الغنائية، كانت مع أغنية «في السكة» والذى طرح في ثمانينيات القرن الماضي، وكان نقلة نوعية جديدة فى الاغنية الحديثة، وكان من اوائل الاغنيات التى صورت فى مصر بطريقة الفيديو كليب، وأحدثت الأغنية والألبوم أيضا، الذى كان يضم أغنية «يلا بينا يلا»، نجاح كبير في الأوساط الفنية، الأغنية كانت من كلمات وألحان إبراهيم الكيزاني.

طبلي

تعد أغنية طبلي نقلة جديدة لمحمد فؤاد، وجرأتها كانت فى طريقة تناوله لكلمة «طبل» التى اصبحت متداولة فى عالم الاغنية المصرية والعربية، وطرحت الاغنية فى البوم ياني عام 1988 وكانت من كلمات مجدي النجار

طبلي طبل على طبلي.. خليك حنين داب طبلي

من يوم ما عينك نظرت لي.. ولا حد غيرك يوم طاب لي

الرحمه يا سيد الملاح

مهلك على على مهلك.. مهلك يا اما قلبي ندهلك

بحلم ونفسي ازور اهلك.. من غيري والله هيستهلك

مهلك على على مهلك .. مهلك يا اما قلبى ندهلك

بحلم ونفسى ازور اهلك .. من غيرى والله هيستهلك

الرحمة يا سيد الملاح

عدي على الوحده البلدي .. قلبي مالوش غيرك بلدي

ما توافقي على طلبي وترضي .. وتخلي بينا الشوق ودي

الرحمة يا سيد الملاح

عدي على الأرض وعدي .. قلبك في الهوى موش قدي

العشق ليه ميت دوى عندي .. عندي انا زيك عندي

الرحمة يا سيد الملاح

طبلي طبل على طبلي .. خليك حنين داب طبلي

من يوم ما عينك نظرت لي .. ولا حد غيرك يوم طاب لي

الرحمه يا سيد الملاح

كامننا

مثلما كان فيلم اسماعيلية رايح جاي نقلة تاريخية فى السينما المصرية، وكانت اغنية كامننا نقلة ايضا فى الاغنية الحديثة حين تناول فؤاد الاغنية فى البوم حمل نفس الاسم ودارت عن شاب يحلم بطموحاته يستحيل تحقيقها بكلمات لم تذكر من قبل والتى عاد الفضل فيها للشاعر عنتر هلال.

كاتش كادر في الالولو .. كامننا

حب نادية وحب لولو .. كامننا

كاتش كادر في الالولو .. كامننا

حب نادية وحب لولووو

ولا يا بتاع الفل .. يا أبو قلب زي الفل .. لو النهاردة لفت بكرة هتبقى فل

نفسك في ايه؟.. كامننا

تحلم بايه؟ .. كامننا

سمعني ايه؟ .. كامننا

أنا نفسي ألقى نفسي واد حبيب وبيه

ومعايا فلوس كتير تلاتين الاف جنيه

واشرب أزوزة في العجوزة مع استاكوزا ايه ..

واجيبلي دش مع الموبايل والحتة الكوبيه

يا دنيا نفسه يلقى نفسه واد حبيب وبيه.. ومعاه فلوس كتير ستين الاف جنيه

يشرب أزوزة في العجوزة مع استاكوزا ايه..

واجيبلي دش مع الموبايل والحتة الكوبيــه

يا دنيا ليه معاندة معانا .. عمرك ما جيتي على هوانا

ولما جيتي تصالحينا عملتي قال مش سامعنا

ولا أقولك .. ايـــــــــــــــــــــه

كاتش كادر في الالولو .. كامننا

حب نادية وحب لولو .. كامننا

كاتش موني كولي مونيكا .. كامننا

حب ليلى وحب لولوو.