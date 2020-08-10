  تعرف على تفاصيل أغنية محمد فؤاد لمكافحة الهجرة غير الشرعية

مبادرة "مراكب النجاة" تعبر عن استراتيجية مصر الشاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتم إطلاق الأغنية الرسمية للمبادرة، والتي تدق ناقوس الخطر أمام ظاهرة أودت بحياة الآلاف من الشباب، والتقرير التالي يوضح كيف تم اختيار هذه الأغنية..

• اختيار كلمات الأغنية جاءت تحمل رسالة إنذار إلى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

• الأغنية تعرض مشاهدة مؤثرة من رحلات الموت، وما يلاقيه الشباب من أهوال خلال تلك الرحلات.

• تهدف الأغنية إلى نشر أهداف مبادرة "مراكب النجاة".

• اختيار الفنان محمد فؤاد لأن صوته مصري ويصل لكل أسرة مصرية.

• الأغنية اختتمت برسالة بصوت النجم الكبير أحمد فؤاد سليم، موجها نصيحة للشباب المصري بضرورة تعلم حرفة، والتحلي بالصبر لتحقيق الأحلام وبلوغ الآمال المرجوة.

• الأغنية التي تأتي مصاحبة لعدة لقطات من المشروعات الصناعية التي تم افتتاحها مؤخرًا في مصر.