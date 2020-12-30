«الصحة» تنفي تصريحات منسوبة إليها بمنع استقبال المستشفيات المواطنين

نفت وزارة الصحة والسكان، تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تحذيرا على لسان الوزارة، من الذهاب إلى المستشفيات، في حال الشعور بأعراض فيروس كورونا، أو أي مرض آخر، كما يتداول المنشور رقما غير صحيح للدعم الطبي.

وقالت الوزارة إن هذا المنشور لا يمت بالصحة، كما أن الوزارة تؤكد للمواطنين، أن جميع المستشفيات متأهبة لاستقبال المرضى، سواء مرضى فيروس كورونا أو غيرهم، وأن رقم التواصل مع الوزارة هو 105.

كما تحرص وزارة الصحة والسكان بشكل يومي، على تقديم روشتة علاجية للمواطنين، للحفاظ على الصحة العامة، خلال هذه الفترة، تزامنا مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من القواعد والإرشادات الخاصة بالوقاية من الفيروس عند التحدث مع الآخرين وقالت يجب أن يكون التحدث من خلال الموبايل او التليفون الارضي.

وتابعت في منشور لها عند وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه يجب اتباع بعض الخطوات أهمها ارتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد الاجتماعي فضلا عن اختصار الزمن اللازم للمحادثة قدر الإمكان.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بالكشف الدوري علي مستشفيات الوزارة لتأكيد تطبيق البروتوكولات العلاجية لمصابي فيروس كورونا المحدثة، كما أرسلت بخطاب لمديريات الصحة توصي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الإرشادات الخاصة بالحماية من الفيروس وغلق قاعات الافراح والمناسبات والمراكز الدروس الخصوصية.

جددت وزارة الصحة والسكان تحديد عوامل الخطر عند تعرض الحوامل والأطفال والرضع لدخان السجائر والشيشة.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها تعرض الحوامل لدخان التبغ يتسبب في انخفاض وزن المولود عند الولادة وهو ما قد يؤدي إلي زيادة خطر الإصابة بالمشاكل الصحية وصعوبة التعلم عند الأطفال.

وأكدت الوزارة في منشورها أن استنشاق الأطفال والرضع لدخان التبغ الصادر من الآباء المدخنين يزيد لديهم مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ وانخفاض النمو البدني والإصابة بسرطان الأطفال.