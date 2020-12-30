مدبولي يوجه بتوفير 200 مليون جنيه لنقل مرافق متعارضة مع تطوير الدائري

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتوفير مبلغ 100 مليون جنيه لصالح وزارة الكهرباء لنقل المرافق التي تتعارض مع سير تطوير الطريق الدائري، و100 مليون جنيه أخرى لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لنقل المرافق المتعلقة بها من شبكات الصرف ومياه الشرب، في إطار دفع العمل بالمشروع وتذليل المعوقات التي تواجهه.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، عبرالفيديوكونفرانس، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكل من محافظي القليوبية، والجيزة، والقاهرة، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أنه تتم بصورة دورية متابعة خطوات تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري وتوسعته، لما يمثله من أهمية كبيرة، وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات في المشروع.

كما كلف رئيس الوزراء بسرعة تحويل قيمة التعويضات للمحافظين، من أجل صرفها لشاغلي الوحدات التي تعترض مسار التطوير، مع سرعة تنفيذ الإزالة لاستكمال أعمال التطوير.

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

من جانبه أوضح وزير النقل أن التحدي الرئيسي في تنفيذ هذا المشروع، يكمن في وجود عوائق متعددة، واستعرض الوزير موقف نقل المرافق وإزالة المنشآت المتعارضة مع أعمال التطوير، ونزع الملكية، موجهًا الشكر للوزارات والمحافظات التي تتولى حل المشكلات أولًا بأول والتنسيق بشأنها.

تحويل قيمة التعويضات للمحافظين لصرفها لشاغلي الوحدات التي تعترض مسار التطوير

كما تناول وزير النقل على نحو تفصيلي سير العمل بمختلف قطاعات تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وهي 5 قطاعات رئيسية، بإجمالي أطوال 97.5 كم، تبدأ من المريوطية إلى الأوتوستراد، مرورًا بكوبري المنيب، وكوبري الأوتوستراد، ثم من الأوتوستراد إلى محور سعد الشاذلي، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، ثم إلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وصولاً إلى تقاطع طريق الواحات.

وعرض «الوزير» على نحو تفصيلي نسبة تنفيذ كل قطاع من القطاعات الخمسة لتطوير الطريق الدائري، بما يشمل تنفيذ الطرق، والكباري، وتوسعة الطرق عبر زيادة حاراتها لايجاد السيولة المرورية، وتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ومضاعفة حاراته، فضلاً عن موقف الإزالة الفورية لكل الإشغالات والأكشاك ومواقف السيارات العشوائية علي جانبي الطريق، وخطوات تنظيم الأسواق العشوائية أسفل كباري الطريق الدائري لما تسببه من تكدس مروري ومظهر غير حضاري.