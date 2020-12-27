وزير النقل يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري: استغلوا المناطق أسفل الكباري

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الطريق الدائري.

وتابع الوزير، وفق بيان صادر اليوم، معدلات التنفيذ في كل القطاعات بالطريق وكذلك التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز)، كما اطلع على التقدم في سير الإجراءات التي تجريها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعه في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.

وشاهد وزير النقل، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة عدد من المباني المخالفة الواقعة في حرم الطريق والتي تعوق أعمال التطوير.

وأكّد وزير النقل خلال الجولة، ضرورة الاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري وكذلك التنسيق المستمر مع المحافظات ومديريات الأمن المختصة لإزالة الإشغالات المتواجدة على الطريق حتى لاتعيق أعمال التطوير، وحتى لا تشوه المظهر الحضاري للطريق مع ضرورة استمرار العمل على مدار 24 ساعة، وأن يتمّ تكثيف الأعمال في كل المناطق المفتوحة للعمل والتي ليس بها عوائق لسرعة الانتهاء منها، مبينًا أنَّ المناطق التي يتمّ الانتهاء من نقل المرافق بها يتمّ تطويرها فورًا.

وأشار وزير النقل، إلى أنَّ هناك قطاعات يجرى رصفها وأخرى تمّ الانتهاء منها بالفعل مثل قطاع «الأوتوستراد - نفق سعد الدين الشاذلي» بطول 28 كيلومترًا، لافتًا إلى أنَّه تمّ البدء في أعمال رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة باستخدام أعمدة «الهاي ماست» للمسافات من السلام إلى المرج ومن الأوتوستراد إلى المريوطية.

وأضاف وزير النقل، أنَّ الطريق الدائري يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه نحو 213 ألف سيارة يومياً، مبينًا أنَّ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات خاصة مع الاهمية الكبيرة للطريق الدائرى الذى يربط بين كل محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية، حيث تمّ التخطيط لتطوير وتوسعة الطريق ليصبح بعدد 7 حارات بكل اتجاه عدا كوبري المنيب، 8 حارات بكل اتجاه، إضافة إلى وصلة صحراء الأهرام «من صحراء الأهرام حتى طريق الواحات بطول 8 كم».