للمرة الأولى بسبب «كورونا».. احتفالات رأس السنة في العالم «لايف»

ساعات قليلة تفصل العالم عن استقبال العام الجديد، ولكن أزمة فيروس كورونا المستجد مازالت مستمرة لتمنع للمرة الأولى الاحتفالات المعتادة في العواصم والمدن الكبرى بالعالم، حيث فضلت الدول اتخاذ إجراءات مشددة وفرض قيود إغلاق محكمة للسيطرة على تفشي الفيروس التاجي خلال احتفالات العام الجديد.

وتختلف مظاهر الاحتفال بالعام الجديد هذا العام عن أي عام آخر، حيث قررت شركة «Earth Cam» المتخصصة في البث الشبكي، إذاعة الاحتفالات بالعام الجديد في كل أنحاء العالم عبر البث المباشر عبر الإنترنت، في أكثر من 50 موقعا حول العالم ومشاهدة الألعاب النارية ومظاهر الاحتفال بالعام الجديد في المعالم الدولية البارزة مثل تايلاند، دبي، نيويورك، بودابست، لندن، وتمبل بار دبلن.

وتنقل الشركة احتفالات تايمز سكوير في مدينة نيويورك الذي يتم دون حضور، وسيتمتع المشاهدون بأفضل نقطة مشاهدة عبر كاميرات بث الفيديو المباشر، ستقدم الصور البانورامية عالية الدقة، تستضيف الشركة العديد من الكاميرات في الأماكن السياحية التي تحظى بإقبال كبير، مع إطلالات على المواقع والمعالم الشهيرة في العالم.

ويعتبر برج خليفة من أبرز المعالم الدولية التي تقيم عروضا مميزة في ليلة رأس السنة من كل عام، ويتواصل الاحتفال في ظل جائحة «كوفيد -19» ولكن مع الحفاظ على الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وطلبت شركة «إعمار» من الراغبين في حضور الاحتفال التسجيل عبر منصة إلكترونية ثم يحصل على رمز استجابة سريعة سيكون مطلوبا إظهاره عند وصولهم.

كما أتاحت الشركة لغير القادرين على حضور احتفالات ليلة رأس السنة، مشاهدتها عبر البث الحي عبر تطبيق «زووم»، ويتضم الاحتفال عرض أمنيات الجمهور على واجهة أطول مبنى في العالم، عبر إرسال رسالة إلى حسابات برج خليفة على منصات التواصل الاجتماعي على هاشتاج «BurjWishes2021»، ويجب ألا تتجاوز الرسالة 35 حرفا، وفقا لما نشره موقع «الإمارات اليوم».

وقررت السلطات الأسترالية إلغاء مظاهر الاحتفال بالعام الجديد في سيدني، والتي كانت من الأشهر في العالم، ويستطيع الجمهور مشاهدة عرض ألعاب نارية مدته سبع دقائق هو الأقصر على الإطلاق على شاشة التليفزيون فقط حيث لن يُسمح لأي شخص بالذهاب إلى شاطئ المرفأ للمشاهدة، وفقا للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها سلطات المدينة. وتم إلغاء خطط تمنح العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا ورجال الإطفاء مكانًا رئيسيًا لمشاهدة الألعاب النارية ليلة رأس السنة في سيدني في وقت سابق من هذا الأسبوع، امتنانا لجهودهم، ولكن تم الآن إغلاق جزء كبير من الميناء.