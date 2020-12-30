رئيس «السكك الحديد»: الهيئة تشهد تحسينات لم تشهدها خلال 40 عاما

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، إن منطقة سيدي جابر، تم تركيب فيها إشارات ضمن التطويرات المقررة في السكك الحديد، الذي يشمل إضافة إشارات كهربائية لتسير بأمان، في ظل نظام إلكتروني يقلل تدخل العامل البشري الذي يؤدي إلى حوادث أحيانا، مبينا أن مشروعات السكك الحديدية، مشروعات ضخمة لم تشهدها السكك الحديدة منذ 40 عاما، وتنفذ هذه الإشارات شركات عالمية ولم يتوقف العمل خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وسط مرور دائم من الفريق كامل الوزير وزير النقل، ويشيد الخبراء الأجانب بالفرق المصريين التي ترافهم لإتمام التطوير المقترح.

استمرار مشروع تطوير الإشارات الكهربائية

وأضاف رئيس هيئة السكك الحديد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك مشروع لتطوير الإشارات في خط القاهرة أسوان وكذلك خط بني سويف أسيوط وبنهاية عام 2021 سيكون الانتهاء بنسبة 100% من هذا الخط من الخطوط ويتم حاليا تكثيف العمل في خط أسيوط وسوهاج ونجع حمادي وسيتم الانتهاء في الخط بين نجح حمادي الأقصر في منتصف يناير المقبل لتكملة جزء موجود من الأقصر إلى منطقة السد العالي مشيرا إلى أن هناك نقاط فرعية سيتم العمل على تجديدها فيما بعد لأن الخطوط الرئيسية هي التي تشهد نسب حوادث عالية، كما أنه وصلت اليوم 13 عربية جديدة سيتم تشغيلها في الهيئة ويتم سحبهم لورش السيارات في القاهرة من أجل تشغيلها خلال نحو 10 أيام على أقصى تقدير.

لجان للتأكد من ارتداء الراكب كمامة

وتابع: «يتم توزيع كمامات على شبابيك التذاكر بأسعار رمزية مع وجود لجان تعمل على تنبيه الأشخاص لارتدء كمامات من خلال تسجيلات صوتية وحملات مرور لأن سلامة الركاب وصحتهم هي الأمر الذي ترجوه الهيئة وإذا لم يستجب الراكب يتم فرض غرامة عليه وسيتم تطبيقها بشكل فوري بداية من الأحد المقبل وفق تعليمات وقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء».