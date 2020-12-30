خبير اقتصادي: الحكومة «تنتحر» من أجل الشعب المصري

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر قامت بمجهود كبير خلال السنوات الماضية، من أجل الوصول إلى الأرقام التي حققتها في 2020، المجهود الذي قدمته الدولة المصرية وفقًا لتقييمات وكالات الاقتصاد الأجنبية، تؤكد نجاح مصر اقتصاديًا، لافتًا إلى أن المجهود الذي قدمته مصر أكثر من مضاعف، مستشهدًا بكلمة الرئيس السيسي «الحكومة بتنتحر من أجل الشعب»، وفي ظل المجهودات والإصلاحات الاقتصادية وعام 2020 الاستثنائي لم تشهد مصر أي زيادة في الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي أيضا وهو إنجاز يُحسب للدولة المصرية أيضًا.

وأضاف «بدرة»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي محمد شردي، أن عام 2020 هو عام استثنائي بالتأكيد، وفي مثل هذا العام من الطبيعي أن يحدث ارتفاع في أسعار الدولار، ولكن ارتفاع سعر الجنيه امام الدولار في هذا العام يعد إنجاز كبير، خاصة أن مصر تمر بجائحة كورونا، واقتصاديات العالم كلها تتأثر بشكل كبير من كورونا، «محدش بيتكلم ليه عن سعر الجنيه أمام الدولار في العام الاستثنائي ده، في الاول اول ما الدولار يعلى الناس تبدأ تثور وأن الاقتصاد فيه مشاكل وغيره ودلوقتي محدش بيتكلم»

مصر لم تتخلى عن أي أقساط من الدين الخارجي في 2020

وتابع أن مصر لن تتخلى عن أي أقساط في الدين الخارجي، والتزمت بتسديد كافة الأقساط التي عليها خلال عام 2020، وسددت ما يقرب من 20 مليون دولار، لافتًا إلى أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية 39 مليار و250 مليون دولار وثابت منذ 3 أشهر، وعلى الرغم من هبوطه في عام 2020 مقارنة بالعام الماضي ألا أنه مازال ارتفاع واضح عن الاحتياطي في عام 2016.

وأردف أن مصر خلال عام 2011 كانت على شفى الإفلاس، وفي الوقت الحالي مصر وصلت إلى الاستقرار الاقتصادي، وما حدث خلال السنوات الماضية هو إنجاز كبير جدًا.