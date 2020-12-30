لؤي يعايد الجمهور بـ«آخر نسخة» في العام الجديد «فيديو»

لؤي يعايد الجمهور بـ«آخر نسخة» في العام الجديد «فيديو»
كتب:
محمود الرفاعى
09:49 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2020
لؤي
وسط احتفالات العالم باستقبال العام الجديد، حرص الفنان لؤي على معايدة جمهوره، من خلال طرح آخر أعماله الفنية «آخر نسخة»، التي يتعاون فيها مع المخرج عادل سرحان، ولايف ستايلز ستديوز، وطرحت الشركة المنتجة منذ قليل، البرومو الدعائي للكليب، عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وانتهى لؤي من تصوير أحداث الكليب بمدينة دبي، نظرا لتناسبها مع فكرة الكليب الذي يتنمي إلى الأجواء الرومانسية الراقصة، التي أظهرتها الملامح المبدئية للبرومو.
وتنتمي الأغنية، إلى لون المقسوم الذي عشقه الجمهور منذ بداية ظهور لؤي بالساحة الفنية من خلال أغنية «آه ياعيني يا ليل»، وهي من كلمات نور عبدالله، وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع أدهم دهيمة، الذي شارك في توزيع ألبومه الأخير.
كان لؤي، طرح خلال عام 2020 خمس أغنيات من الألبوم هي «الليلة سهرانين» من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و«ضقت صبرا» من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة، و«بأذينى» من كلمات أحمد معتز وألحان اسلام رفعت وتوزيع موسيقى إلهامي دهيمة، و«باراشوت» من كلمات أحمد معتز وألحان إسلام رفعت وتوزيع موسيقى أحمد عادل، و«ركنت المشاعر» من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع موسيقى محمود صبرى.