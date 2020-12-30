لؤي يعايد الجمهور بـ«آخر نسخة» في العام الجديد «فيديو»

وسط احتفالات العالم باستقبال العام الجديد، حرص الفنان لؤي على معايدة جمهوره، من خلال طرح آخر أعماله الفنية «آخر نسخة»، التي يتعاون فيها مع المخرج عادل سرحان، ولايف ستايلز ستديوز، وطرحت الشركة المنتجة منذ قليل، البرومو الدعائي للكليب، عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وانتهى لؤي من تصوير أحداث الكليب بمدينة دبي، نظرا لتناسبها مع فكرة الكليب الذي يتنمي إلى الأجواء الرومانسية الراقصة، التي أظهرتها الملامح المبدئية للبرومو.

وتنتمي الأغنية، إلى لون المقسوم الذي عشقه الجمهور منذ بداية ظهور لؤي بالساحة الفنية من خلال أغنية «آه ياعيني يا ليل»، وهي من كلمات نور عبدالله، وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع أدهم دهيمة، الذي شارك في توزيع ألبومه الأخير.

كان لؤي، طرح خلال عام 2020 خمس أغنيات من الألبوم هي «الليلة سهرانين» من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و«ضقت صبرا» من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة، و«بأذينى» من كلمات أحمد معتز وألحان اسلام رفعت وتوزيع موسيقى إلهامي دهيمة، و«باراشوت» من كلمات أحمد معتز وألحان إسلام رفعت وتوزيع موسيقى أحمد عادل، و«ركنت المشاعر» من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع موسيقى محمود صبرى.