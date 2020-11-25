لؤي السيد: "أحمد نوتردام" لا علاقة له بـ"الفيل الأزرق"

أعرب لؤي السيد، عن سعادته بتجديد التعاون بينه وبين رامز جلال، في فيلم "أحمد نوتردام"، الذي طرح البوستر الدعائي له مؤخرا، تمهيدا لعرضه في السينمات.

وأشار لؤي في تصريحاته لـ"الوطن"، إلى أنه بجوار أعماله مع رامز جلال، يوجد بشكل دوري أعمال له مع آخرون.

وعن علاقة فيلم "أحمد نوتردام" بفيلم "الفيل الأزرق" بعدما نشر على بوستر أحمد نوتردام جملة "لا تخافوا ولكن هزروا"، قال لؤي إن الفيلم ليس له علاقة بـ"الفيل الأزرق"، وأن أحمد نوتردام يدور في إطار آخر.

والفيلم من بطولة خالد الصاوي وحمدي الميرغني وغادة عادل.

نشر الفنان رامز جلال، البوستر الدعائي لفيلم "أحمد نوتردام"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بتعليق "قريبًا".

وكتب "جلال"، عبر حسابه على موقع إنستجرام، قائلة: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، فيلم أحمد نوتردام، قريبًا".

واستعان رامز جلال، بأشهر عبارات فيلم الفيل الأزرق التي قالتها هند صبري "لا تخافو ولكن احذروا" ولكن على طريقته، بقوله "لا تخافوا .. ولكن هزروا، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

قالت الفنانة غادة عادل، إنها تحب مدينة الجونة بكل ما فيها، مشيرةً إلى أن فيلمها الأخير "الخطة العايمة" مع نجوم مسرح مصر كانت تجربة رائعة ومميزة للغاية.

وأضافت "عادل" خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "تابعتهم كثيرًا من المسرح وأحبهم كثيرًا وكنت سعيدة بالمشاركة في أول إنتاج لشهد رمزي ولم أعترض، ورغم الظروف الفيلم كان رائعًا".

وتابعت أنها ستشارك في فيلم "قمر 14" مع المخرج هادي الباجوري وإنتاج أحمد السبكي، وستشارك في فيلم "أحمد نوتردام" مع الفنان رامز جلال: "كان نفسي أشتغل مع رامز جلال من زمان وإن شاء الله الفيلم يطلع حلو".