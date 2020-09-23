لؤي السيد يروج لسادس تجاربه مع رامز جلال "أحمد نوتردام"

روج لؤي السيد مؤلف فيلم "أحمد نوتردام" للفنان رامز جلال لفيلمه الجديد، والذي من المقرر عرضه قريبًا بدور العرض.

وكتب "السيد" عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، "وعلى نياتكم ترزقون .. soon... ولا تخافوا ولكن هزروا".

وتعاون "السيد" مع رامز جلال في معظم أعمال السينمائية السابقة، فكانت البداية مع فيلم "عش الزوجية" عام 2012، وأفلام "مراتي وزوجتي"، "رغدة متوحشة"، "سبع البرمبة" الذي يعد أخر عمل قدمه الثنائي، وحقق إيرادات وصلت إلى 35 مليون جنيه.

واستعان رامز جلال، بأشهر عبارات فيلم الفيل الأزرق التي قالتها هند صبري "لا تخافو ولكن احذروا" ولكن على طريقته، بقوله "لا تخافوا .. ولكن هزروا، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

فيلم "أحمد نوتردام"، الذي كان يحمل اسم مبدئي "هيكل نظمي"، بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، شيماء سيف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ويعد فيلم أحمد نوتردام، التعاون الثالث بين رامز جلال وغادة عادل، بعد أن شاركا معا فيلم "عيال حبيبة"، مع حمادة هلال وحسن حسني ومحمد لطفي ومحمد نجاتي، و"الباشا تلميذ"، مع كريم عبدالعزيز، ومها أحمد، ومحمد رجب.

ويجسد رامز جلال، خلال أحداث فيلم "أحمد نوتردام"، شخصية صحفي يقابل المشكلات ويحاول مواجهتها بطريقة ما، وتجسد غادة عادل، شخصية طبيبة، تحاول التعاون معه للتحايل على هذه المشكلات.

ومن الأفلام التي قدمها رامز جلال، "أحلام الفتى الطائش"، مع نيللي كريم، وشبه منحرف، مع زينة، ورغدة متوحشة، مع ريهام حجاج، وآخر أفلامه "سبع البرمبة" الذي عرض بالسينمات عام 2019، مع جميلة عوض، وشارك فيه شقيقه ياسر جلال، كضيف شرف، وكل من أحمد السقا، وأمير كرارة.