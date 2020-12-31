عمرو سعد يشتري حقوق ملكية «أولاد حارتنا» من ورثة نجيب محفوظ

يستعد النجم عمرو سعد لتقديم رواية "أولاد حارتنا" للأديب العالمى الكبير نجيب محفوظ، في عمل فنى جديد سيتم عرضه على منصات عالمية، ليكون هذا العمل الأول من نوعه الذى تخرج به الرواية المثيرة للجدل إلى النور في إطار درامى تنقله منصات عالمية.

حيث اشترى سعد، حقوق ملكية رواية "أولاد حارتنا" من أسرة الأديب الراحل نجيب محفوظ ويتفاوض حاليًا مع جهات إنتاج عالمية تمهيدًا للبدء في تنفيذ العمل الفنى الكبير، حيث من المتوقع أن يلقى ردود فعل واسعة حال عرضه.

ورواية "أولاد حارتنا" أصدرها الأديب الكبير عام 1962 وتم نشرها على حلقات، إلا أنها أثارت موجة واسعة من الجدل حينها لإتهامها بتناول "الذات الإلهية" وهو ما اعتبرته بعضا لأصوات حينها سببا لمنع تداولها في مصر، وظلت الرواية تحت المنع حتى بعد حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل للآداب عام 1988م، إلى أن تم إعادة تداولها في عام 2006.

جدير بالذكر أن سعد كان قد شارك مؤخرا كضيف شرف فى مسلسل الاختيار الذى عرض قصة الشهيد أحمد المنسي فى شهر رمضان الماضي، وقال سعد عنه قائلا «لم أتردد للحظة فى الموافقة على الظهور فى الاختيار»

وقال «سعد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يعتبر مشاركته فى «الاختيار» واجباً وطنياً، لما يحمله المسلسل من رسالة غاية فى الأهمية، مفادها تثمين بطولات شهداء الجيش المصرى ورفع معدل الوعى عند المصريين، بحسب قوله.

وأضاف: حينما حدثنى المخرج بيتر ميمى بشأن مسألة مشاركتى، لم أتردد للحظة فى قبول هذه المهمة الوطنية، لا سيما أن قضيتى الخطاب الدينى ومكافحة الإرهاب تشغلان تفكيرى منذ أعوام طويلة، وأرى أن الفن يقع عليه واجب تجاه الجيش والدولة، وهى مسألة غاية فى الأهمية.