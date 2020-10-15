عمرو سعد بعد فوز شقيقه بالتقديرية: كان بيوفر مصروفه عشان يشتري كتب

علق الفنان عمرو سعد، على حصول شقيقه الأكبر سامح سعد، الفائز بجائزة الدولة في العلوم، قائلًا إنه شقيقه الكبير و"مستعد أجي أحب على إيده"، مشيرا إلى أنه عزم أصدقائه وأحضر هدية لأخيه.

وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية فضائية "cbc"، أنه لم يكن مندهشا بفوز أخيه بالجائزة لأنه سمع بأذنيه العالم الراحل الدكتور أحمد زويل يقول أنه يخطط الفوز بجائزة نوبل بسامح سعد من قلب مصر، وأنه لا أحد يعرف أهمية الأبحاث التي يجريها "سعد" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الفنان أنه أخيه الأكبر سامح لديه طموح وإصرار وكان يأخذ مصروفا قليلا في طفولته وكان يذهب إلى المدرسة سيرا للادخار من أجل شراء كتب من سور الأزبكية ومعرض الكتاب وأسس مكتبة مكونة من 300 كتاب في الشعر والأدب العربي والغربي والفن واللغات والفيزياء والكيمياء.

وأشار إلى أن أخيه لم ينتظر المنحة لكي تأتي بالشكل التقليدي ولكنه سافر إلى اليابان ثم أوروبا ثم إلى أمريكا، وكان يشرح في الإجازات التي يحصل عليها أهمية أبحاثه في أمريكا.

وأوضح "سعد" أن طريق أخيه كان أصعب من طريقه في الفن، مؤكدا "مفيش حاجة اسمها مستحيل"، رغم النقص الحاد في الإمكانيات، مشبهًا العلم والفن بأنهما "الخرسانة" التي تقوم عليها المجتمعات.