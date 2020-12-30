«المالية»: «الشاليهات» غير معفاة من الضريبة العقارية أيا كان ثمنها

قال أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية بمصلحة الضرائب العقارية، إن السكن الخاص معفى من الضريبة العقارية، حتى لو كان قيمته مليوني جنيه، بينما «الشاليهات» غير معفاة، مشيرا إلى أن المسألة لا تحدد بالقيمة المادية للعين، ولكن هل هو سكن خاص للأسرة أم لا، وعلى صاحب العين أن يذهب إلى الضرائب العقارية لتقديم إقرار ضريبي.

الإقرار مجاني

وأضاف «شلبي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء: «المواطن مش هيدفع حاجة خالص، الإقرار مجانا، ومتاح في جميع الأماكن والمأموريات، وعلى المواطن الذهاب إلى أقرب مكان له، وليس شرطا لأقرب مكتب في المنطقة التي يوجد بها العقار، والإقرار مجاني».

وتابع وكيل وزارة المالية بمصلحة الضرائب العقارية: «أن الحصر يتم كل خمس سنوات، وينتهي هذا العام، والحصر الجديد سيبدأ في 2021، وعدم تقديم الإقرار في موعده يؤدي إلى توقيع غرامة على المواطن، تتراوح بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه».

ما هو وضع الشاليهات

أما عن «الشاليهات» فأشار إلى أنها لا تعتبر مثل السكن، وهي مصايف، وجميع «الشاليهات» غير معفاة من الضريبة العقارية أيا كان سعرها.

كانت وزارة المالية قد أعلنت مدّ فترة تقديم مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» حتى نهاية شهر مارس المقبل، وهذا تيسيرًا على المواطنين، ومنعًا للتزاحم، بما يتسق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وناشدت الوزارة المواطنين سرعة التوجه للمأموريات المختصة لتقديم الإقرارات الضريبية، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

يذكر أن الوزارة سبق وحددت نهاية شهر ديسمبر الحالي موعدا لتقديم الإقرارات، إلا أنها قررت مدها مرة أخرى حتى شهر مارس المقبل، تخفيفا للتزاحم.