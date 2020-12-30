فيديو.. قطر في مرمى العقوبات الأممية بعد دعمها لميليشيات الحوثي

ميليشيات الحوثي الإرهابية قد تورط قطر في عقوبات أممية، حيث استمعت الأمم المتحدة لفريق من عملاء الاستخبارات الأميريكيين،حول تورط قطر في تزويد الحوثيين بأجزاء طائرات مسيرة، وقدم الفريق معلومات موثقة بشأن تحويلات الأموال وشحنات الذهب، التي مولت بها قطر عمليات شراء مكونات الطائرات المسيرة للحوثيين، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

علاقة قطر بالحوثيين يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات على الدوحة

وأوضح التقرير، أن الفريق الاستخباراتي يستعد لتقديم معلومات حول هوية الوسطاء في تلك الصفقة المشبوهة بين الاستخبارات القطرية والحوثيين، كما أن التحقيقات الأممية أكدت أن علاقة قطر بالحوثيين يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات على الدوحة، كما يستعد الفريق الأمرسكي أيضا لتقديم شهادات مماثلة أمام وزارة العدل الأميركية والمحكمة الجنائية الدولية.

عائلة آل ثاني متهمة بتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة صينية وإيرانية

وأشار التقرير، إلى أن أيرينا تسوكرمان المحامية وخبيرة الأمن القومي الأمريكية قد ذكرت أن وزارة العدل الأمريكية تحقق حاليا في قيام عائلة آل ثاني بتمويل عملية تزويد الحوثيين بطائرات مسيرة صينية وإيرانية، وأن تلك الطائرات تستخدم في مهاجمة السعودية والبحرين، كما أكدت أن المسؤولين المتورطين في هذه الأنشطة يستخدمون أوغندا ومصافي الذهب لغسل الثروات المسروقة من بلدانهم، ثم تمويل عمليات شراء مكونات الطائرات المسيرة.

قطر لها علاقة بحزب الله وتنظيم الإخوان المدرجين ضمن قوائم الإرهاب

وأوضح التقرير، أن قائمة الحجج الدامغة على تورط قطر تضم وثائق بنكية بشأن الدفع وتسليم النقد، وكذلك مقاطع فيديو وتسجيلات لمسؤولين قطريين متورطين في هذه التجارة، فالوثائق تؤكد وجود علاقة بين شركة «الواجهة» في قبرص، المتورطة في الدفع للطائرات المسيرة وبين مسؤولين قطريين، كما أن الوثائق تشير إلى علاقة قطر بميليشيات حزب الله وتنظيم الإخوان، المدرجين ضمن قوائم الإرهاب.