"سناكس" لرفع المناعة.. وجبات مجانية لمصابي كورونا بالفيوم

واصلت مبادرة "وجبات صحية لمرضى العزل المنزلي" أعمال توزيع وجبات "سناكس" صحية على المصابين بفيروس كورونا، ممن يخضعون للعزل المنزلي، اليوم الأربعاء، بهدف المساهمة في رفع المناعة لديهم، ليتمكنوا من مقاومة الفيروس، واكتمال شفائهم سريعاً، وحتى لا تضعف مناعتهم وتتدهور حالاتهم.

وقالت الدكتورة رنا الروبي، طبيبة أسنان ومؤسس المبادرة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه يجري توزيع وجبات يومية على مصابي كورونا، مشيرةً إلى أن الوجبات موزعة على قسمين، جزء "سناكس" لرفع المناعة، ويكون عبارة عن طبق به خضروات وفاكهة تحتوي على فيتامين سي، بالإضافة إلى علبة عسل نحل صغيرة، وعلبة عصير وتمر وجبن، والجزء الآخر يكون وجبات غداء صحية للمرضى، سواء في العزل المنزلي أو بالمستشفيات، تحتوي على أرز أو مكرونة بطريقة صحية بدون زيت أو سمن، بالإضافة إلى لحوم أو دواجن مشوية أو مسلوقة، وسلطة خضراء وخضار مطهو بطريقة صحية.

وأشارت "الروبي" إلى أنّ فريق المبادرة يوزع يومياً وجبات، سواء غداء أو سناكس، تتراوح بين 100 و500 وجبة، بحسب عدد الإصابات، وحسب الحالات التي تُشفى، موضحةً أنّه خلال الأسبوع الجاري شُفيت عائلات كثيرة جداً كانت مصابة بالفيروس، وتخضع للعزل المنزلي، وبالتالي توقف إرسال الوجبات لهم.

وكشفت أنّ تلك الوجبات يتبرع بها المواطنون بالإتفاق معها، مشيرةً إلى أن البعض يتبرع بالمواد الخام، وآخرون يتبرعون بالطهي، وهناك من تطلب منها التبرع بعدد محدد من الوجبات المطهية بشكل كامل، ثم يقوم المتطوعون بإحضارها منهم، وتوزيعها على المصابين في المستشفى والمنازل.

وبيّنت مؤسس المبادرة أنّه بالنسبة لوجبات "السناكس"، هناك أشخاص يتبرعون بكمية من العسل النحل، ويقوم المتطوعون بتعبئتها في علب صغيرة، ليتم توزيعها على المرضى، كما يتبرع الآخرون بعلب عصائر وفاكهة وخضروات وجبن، فيتم تقسيم الكميات على الأطباق وتغليفها جيداً، حتى يتم توزيعها على المرضى، ولفتت إلى أنّ أطفال المدارس من أكثر المتبرعين بالفاكهة، حيث يشترونها بمصروفهم اليومي، ويطلبوا منها المساهمة به حتى ولو كانت كمية قليلة.