بعد 99 عاما.. الأرجنتين تقر قانون الإجهاض وسط غضب ديني

حشود ضخمة من نشطاء حقوق الإجهاض، ونشطاء مناهضين للإجهاض، تجمعوا خارج مقر مجلس الشيوخ الأرجنتيني، اليوم، في استقبال خبر إقرار قانون إضفاء الشرعية على الإجهاض، في تصويت تاريخي، ينظر إليه على أنه انتصار كبير لمناصري حقوق الإجهاض في الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية.

استقبل مؤيدو مشروع القانون، الأخبار بهتافات عالية، بعد ما صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 38 مقابل، 29 لمنح ملايين النساء حق الوصول إلى الإنهاءات القانونية، بموجب قانون جديد يدعمه الرئيس ألبرتو فرنانديز، سيشرّع القانون الإجهاض في جميع الحالات حتى 14 أسبوعًا من الحمل، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

ووصفت جابرييلا جياكوميلي، التي أجرت شقيقتاها عمليات إجهاض غير قانونية، المشهد بأنه «عاطفي للغاية»، متابعة: «لقد كنا نكافح منذ سنوات.. رغم أنني آمل ألا يضطروا أبدًا إلى الإجهاض، لكن إذا فعلوا ذلك الآن يمكنهم فعل ذلك بأمان».

وقالت مارييلا بيلسكي، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في الأرجنتين وسفيرة الحركة العالمية لحقوق المرأة «هي تقرر»: «خطت الأرجنتين اليوم خطوة رمزية إلى الأمام في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات والأشخاص ذوي القدرة الإنجابية».

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، تم إدخال ما يقرب من 40 ألف امرأة وطفل في الأرجنتين إلى المستشفى في عام 2016 نتيجة للإجهاض أو الإجهاض السري غير الآمن، حيث كان الإجهاض في الأرجنتين مسموحا به حتى الآن فقط في حالات التعرض للاغتصاب أو في ظل خطر يتهدد حياة الأم، طبقاً لقانون يعود تاريخه إلى العام 1921.

وارتدى المدافعون عن حقوق الإجهاض مناديل خضراء في حركة أصبحت تعرف باسم الموجة الخضراء، بينما ارتدى النشطاء المناهضون للإجهاض اللون الأزرق لون حركة "أنقذوا الأرواح" ولون العلم الوطني.قالت الناشطة المناهضة للإجهاض والطالبة أوستينا لوبيز، 20 عامًا، التي احتجت على مشروع القانون يوم الثلاثاء ، لشبكة «CNN»، قبل التصويت إنه يشير إلى «خسارة كاملة للقيم مثل احترام الحياة والنساء».

ونظم عدد من القساوسة الكاثوليك قداسًا خلال احتجاج ضد الإجهاض.