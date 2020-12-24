رسميا.. الأرجنتين أول دولة تستخدم اللقاح الروسي داخل أمريكا اللاتينية

بادرت دولة الأرجنتين بالإعلان عن السماح باستعمال لقاح «سبوتنيك- في» الروسي، ومنحه «تصريحا عاجلا» للحصول عليه، لتكون بذلك أول دولة في أمريكا اللاتينية تتخذ تلك الخطوة، دون الالتفات إلى إثارة الجدل حول الآثار الجانبية لذلك اللقاح.

ومن المقرر وصول أول شحنة تحوي 25 مليون جرعة من اللقاح إلى الأرجنتين، اليوم الخميس، بعد مغادرة طائرة من الأرجنتين إلى موسكو الثلاثاء الماضي، لنقل أول 300 ألف جرعة من «سبوتنيك-في» الذي طوره مركز نيكولاي جاماليا لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وجاء الترخيص بعيد منح الموافقة على استعمال لقاح «فايزر-بايونتيك» مع بدء الحكومة في التفاوض مع مخبر فايزر لشراء جرعات منه.

وبدوره، أوضح وزير الصحة جينيس غونزاليس غارسيا، إن الترخيص منِح بما يتوافق وتوصيات وكالة الدواء الأرجنتينية، نقلا عن «سكاي نيوز».

وجّهت انتقادات للّقاح في روسيا وخارجها نظرًا لتسجيله قبل إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق. ويقول مطوّروه إنّه فعّال بنسبة تتجاوز 90 بالمئة، لكنّ منتقديه يعتبرون أنه مجرد أداة لتعزيز نفوذ روسيا الجيو-سياسي.

وقال كيريل ديميترييف، مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي ساهم في تمويل تطوير اللقاح، إن «الترخيص لسبوتنيك-في بالأرجنتين من دون تجارب سريرية إضافية اعتراف مهمّ بقواعد روسيا وتنظيماتها ونوعية تجاربها السريرية».

وقال غونزاليس غارسيا: «أجرينا نقاشات مع مخابر عدة. المخبر الأول الذي تناقشنا معه هو فايزر، ونحن محبطون لأن الأمر لم يحصل». وأضاف أن فايزر وضع شروطا جديدة «غير مقبولة» لتوفير اللقاح، بدون أن يكشفها.

بدوره قال غونزالو بيريز مارك، المسؤول عن دراسة لقاح فايزر في الأرجنتين، إن «المفاوضات ليست سهلة، فهو (اللقاح) يبقى منتجا تجاريا».

يشار إلى أن الأرجنتين وقعت في وقت سابق، على اتفاق، للحصول على اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد مع مخبر أسترازينيكا.