بعد عيد الفطر.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2020

قررت الحكومة المصرية منح الموظفين إجازة بمناسبة عيد الفطر من الأحد 24 مايو حتى الخميس 28 مايو، كما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الاجر في نفس التوقيت، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في ظل أزمة كورونا.

وتستعرض "الوطن" الإجازات الرسمية المتبقية في العام بعد إجازة عيد الفطر كالتالي:

الثلاثاء 30 يونيو الموافق ذكرى ثورة 30 يونيه.

الخميس 23 يوليو الذي يوافق ذكرى ثورة 1952.

الخميس 30 يوليو الموافق وقفة عرفات.

الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، والتي توافق 31 يوليو، والأول والثاني والثالث من أغسطس وهي إجازات عيد الأضحى.

الخميس 20 أغسطس الموافق رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 6 أكتوبرالموافق ذكرى انتصارات حرب 1973.

الثلاثاء 29 أكتوبر الذي يوافق ذكرى المولد النبوي الشريف.