6 عطلات.. الإجازات الرسمية المتبقية في العام الدراسي الحالي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق العام الدراسي الحالي 2021/2020، السبت الموافق 17 أكتوبر الماضي، بمختلف محافظات مصر، بتطبيق إجراءات صارمة على المدارس، حيث شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، واضعةً خطة زمنية للعام.

وترصد "الوطن" بالتواريخ، مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في العام الدراسي الحالي، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الاجازات الرسمية المتبقية في العام الدراسي الحالي

ـ عيد الميلاد القبطي، الذي يوافق يوم الخميس 7 يناير 2021.

ـ عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، الذي يوافق يوم الاثنين 25 يناير 2021.

ـ عيد تحرير سيناء، الذي يوافق يوم الأحد 25 أبريل 2021.

ـ عيد العمال، الذي يوافق يوم السبت 1 مايو 2021.

ـ شم النسيم، الذي يوافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.

ـ وقفة عيد الفطر المبارك وأيامه الثلاثة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

ـ العام الدراسي الحالي بدأ في 17 أكتوبر الماضي2020، وينتهي في 24 يونيو 2021، على أن تستمر الدراسة نحو 33 أسبوعا، يلنتهي الفصل الدراسي الأول في 5 فبراير 2021.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 23 يناير 2021، كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف النقل والشهادة الإعدادية 15 مايو 2021، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية للفصل الدراسي الثاني 29 مايو 2021.

ـ تبدأ امتحانات الثانوية العامة 16 يونيو 2021، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، وللفصل الدراسي الثاني 96 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

ـ تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتعتبر ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا، على أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

ـ تبدأ الامتحانات الشفهية والعلمية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.

ـ تبدأ إجازة منتصف العام 6 فبراير 2021، لمدة أسبوعين وتنتهي في 18 فبراير 2020، وفي حالة تعارض موعد إجازة منتصف العام لوزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

ـ تعقد الامتحانات الشفهية والعلمية للفصل الدراسي الثاني قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل، على أن تستمر الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي أثناء عقد الامتحانات الشفهية والعلمية، للصف الأول والثاني الثانوي.