محمد الحلو عن مطربي الشعبي: بحب حسن شاكوش وعمر كمال وأحمد شيبة

قال النجم محمد الحلو، إنه يرى ما يحدث في مصر من إنجازات في شتى مناحي الحياة، مثل تنمية القرى ومبادرات الصحة والطرق والكباري الجديدة، وجميعها تدل على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يجد وقتا للراحة في الأساس خلال يومه: «بقول للزعيم عبدالفتاح السيسي ربنا يباركلك وأنا عارف أنك بتحب مصر، ومصر هتكون قد الدنيا فعلا بأذن الله».

الحلو: عدد من مطربي الشعبي نجحوا في الغناء بشكل صحيح وسليم

وأضاف «الحلو»، خلال استضافته ببرنامج «من مصر»، والذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية «CBC»، أن عددا من مطربي المهرجانات يستطيعون الغناء بشكل صحيح وسليم، كالمطرب حسن شاكوش وعمر كمال وأحمد شيبة وعبدالباسط حمودة وطارق الشيخ، ولكنه يأمل بأن يكون الغناء ليس بشكل المهرجانات، ولكن في شكل الأغاني الشعبية المصرية العادية: «نصيحتي لحسن شاكوش أنه ينزل في طبقة صوته، وأنا ميال للي بيغنوا شعبي بجد منهم محمد رشدي ومحمد العزبي، ولحقت الأستاذ محمد قنديل».

الحلو: قرار هاني شاكر بشأن مطربي الشعبي ظلم البعض

وأوضح أنه يؤيد ما قام به النجم الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين تجاه عدد من مطربي لمهرجانات، ولكنه يري بانه ظلم بعضا من هؤلاء المطربين جراء تلك القرارات الأخيرة الخاصة بالتحاقهم بالنقابة.

الحلو: بسبب اجتياح فيروس كورونا لم أتمكن من العمل خلال العام الجاري

وأكد أنه بسبب اجتياح فيروس كورونا هذا العام، تأثر عمله كثيرا، حيث أنه وفي أغلب الأوقات لم يذهب إلى حفلات أو العمل بالأساس كما كان يحدث في السنوات الماضية، كما أن المسرح له متعة خاصة بالرغم من ثمنه الباهظ على المطربين: «كنت برتب أفيهات لزمايلي من حبي للمسرح ولزمايلي».

الحلو: ظهرت في 6 مسرحيات والسوشيال ميديا السبب في ضياع عدد من الأعمال الفنية

وأشار إلى أنه خلال تاريخه قد قام بالظهور في عدد 6 من المسرحيات، كما أن مواقع «السوشيال ميديا» هي المتسبب الرئيس في ضياع الإنتاج الخاص بالأعمال الفنية، حيث إن أغلب ما كان يقوم به المنتجون بات يتم تسريبه ونشره على تلك الصفحات المختلفة.

الحلو: أنا اللي أطلقت على محمد منير لقب الكينج

وتابع: «الفنان محمد منير أنا اللي أطلقت عليه لقب الكينج، وهو كالملحن الكبير بليغ حمدي قلبهم أبيض بشكل محدش يصدقه، وكنت دايما بقول عليه الكينج قبل ما يطلع عليه اللقب في البرامج ومكنتش بقول محمد منير، والأغاني الجديدة زي ماليها سرعة في انتشار فيها سرعة في الاختفاء، بعكس ألبومات علي الحجار ومحمد منير ومدحت صالح وأنا».