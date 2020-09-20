محمد الحلو لـ"الوطن": محمود رضا من أهرامات مصر.. وتربيت مع عائلته

أعرب الفنان محمد الحلو عن سعادته لحضور حفل تأبين الراحل محمود الحلو وقال إنه يعتبره هرم من أهرام مصر.

وتابع خلال حديثه لـ"الوطن" أنه تربى في بيت علي رضا في مصر الجديدة ومدين لعائلة رضا كلها لأنهم أصحاب فضل كبير عليه في بداياته الفنية.

ووصل عدد من الفنانين لحضور حفل تأبين محمود رضا المقام في مسرح البالون، من بينهم لبلبة، سميحة أيوب ومدحت العدل.

ويستمر بيت الفنون فى تقديم برنامج "ليلة فى حب محمود رضا" للجمهور لمدة أسبوع عقب حفل يوم الأحد، حتى يمكن للأجيال الجديدة التعرف على إبداعات رمز من رموز الفن، ورائد استعراضات الفن الشعبي في مصر والوطن العربي.

وبدأ برنامج الحفل بباقة بمجموعة متنوعة "كولاج" من أهم لوحات واستعراضات محمود رضا، غناء الفنان محمد رؤوف، يعقبها كلمة مصورة للفنان محمود رضا تعرض على شاشة المسرح، ثم مشهد درامي أداء الفنان ميدو عادل.

يلي ذلك تقديم أغنية "واحد مننا" غناء الفنان محمد الحلو والفنانة مي فاروق، من تأليف مدحت العدل، ألحان صلاح الشرنوبي، عقبها عرض فيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر" للكاتب الصحفى أيمن الحكيم، وتقدم الحفل الإعلامية بوسى شلبى.

الحفل رؤية وإخراج عادل عبده، بمصاحبة أوركسترا الفرقة بقيادة المايسترو هشام نبوي، مدير الفرقة الدكتور محمود صلاح، ديكور محمد الغرباوى، مادة فيلمية وإخراج الفيلم ضياء داود، فيديو مابينج رضا صلاح، إشراف فنى وليد طموم وإيناس عبدالعزيز، مخرج منفذ وليد طه وهانى عبدالهادى، مساعد مخرج محمد كامل الشيمي.