الثقافة اليوم.. محمد الحلو بالأوبرا وبيت الشعر يحتفل بنصر أكتوبر

يقام اليوم الأحد مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، منها أبرزها حفل الفنان محمد الحلو على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

ويستمتع جمهور دار الأوبرا بباقة متميزة من روائع أعمال الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب التي تغني بها كبار المطربين تقدمها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة النجم محمد الحلو وذلك خلال الحفل المقام في الثامنة مساء علي المسرح الكبير منها: (لا تكذبي، دارت الأيام ، لأ مش أنا اللي أبكي وأنا والعذاب وهواك وغيرها، أداء نجوم الأوبرا آيات فاروق، إيمان عبدالغني، سارة سحاب، احمد عفت، والعازفين سعيد الارتيست (إيقاع) ، أحمد النجار (بيانو)، نادر أنيس (كمان).

وفي إطار احتفالات نصر أكتوبر المجيد، يقيم بيت الشعر العربي "ببيت الست وسيلة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء، أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء: عماد الغزالي، ياسر قطامش، محمد الشربيني، عبده الزراع، ابتسام أبو سعدة، أسماء جلال، أحمد بدوي، العميد يوسف صقر، أسماء كامل، محمد محمد محسن . يسبق الأمسية وفي الرابعة من نفس اليوم ورشة لاستعراض القصائد التي كتبها شعراء جامعات مصر احتفاء بنصر أكتوبر.

ويقيم مركز إبداع قبة الغوري، في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر احتفالية خاصة لفن "السماع.

تقوم فكرة العرض على حوار فني بين فرقتى "سماع للإنشاد والموسيقي الروحية"، و"بنات الحور"، حيث يقدمان برنامجاً متميزاً في الإنشاد والغناء الديني بثقافات مختلفة.

يعد فن "السماع" من فنون الإنشاد الدينى عند الصوفية، ويتناول حب الله ورسوله وآل البيت، وكان فى بداياته مصحوباً بآلتى الدف والناى فقط حتى تطور فى القرن التاسع عشر ليشمل كل الآلات الموسيقية بعد ذلك، وينسب فن السماع لمؤسسه الإمام جلال الدين الرومى والمولوية"، والحفل رؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح.