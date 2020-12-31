قصة انتحار شاب بسم الفئران: فشل في الزواج بحبيبته فأنهى حياته

أوقات سعادة غامرة عاشها الشاب العشريني «عبدالرحمن»، مع حبيبته، مرّت الأيام يوما تلو الآخر، وكلاهما يمني النفس أن تتوج قصة حبهما بالزواج، لكنّ حداثة سنهما جعلتهما لم يدركا رواسب الخلافات بين أسرتيهما، والتي استمرت وبقيت منذ عقود بحكم الجيرة.

التقى الشابين مرات عديدة في مدينة المنصورة بعيدا عن مكان إقامتها في السنبلاوين، وبعيدا عن بصر أي من أفراد أسرتيهما لرسم طريق المستقبل.

الشاب انتحر بسم الفئران

قرر عبدالرحمن أن يخرج عن صمته وأخبر والده برغبته في الارتباط بابنة جارهما، لكن والده استشاط غضبا، وقال له: «مش عايز أسمع اسم الناس دي على لسانك، أنت متعرفش حاجة عن الناس دول، طول عمرهم بيكرهونا ومش بيحبوا الخير لينا، لو آخر بنت في الدنيا مش هتتجوزها».

فهم الشاب من رد والده أنّه أغلق الطريق أمامه وأنّه لا مجال للنقاش، وأدرك أنّ حلمه تحول إلى كابوس، وأنّ حبه أصبح سرابا، فانتحر داخل غرفته بتناول جرعة من سم الفئران.

اشترى السم قبل الانتحار بساعة

الاكتئاب واليأس تملكا الشاب البائس، فذهب إلى محل بقالة في حي الشيخ عمر القريب من منزله في السنبلاوين، واشترى سم الفئران ثم ذهب إلى منزل أسرته وجلس في غرفته منعزلا عن أسرته، وبعدها تناول السم وعثروا عليه فاقدا الوعي، فأسرعوا بنقله إلى مستشفى السنبلاوين العام لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد قرابة ساعتين.

بلاغ الشرطة

تلقى قسم شرطة السنبلاوين إخطارا من مستشفى السنبلاوين، بوصول «عبدالرحمن محمد - 20 عاما»، حاصل على مؤهل متوسط، ومقيم بحي الشيخ عمر بندر السنبلاوين، مصابا بإعياء ادعاء تناول مادة سامة، وجرى تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبالفحص وسؤال والده «محمد السيد - 65 عاما»، موظف المعاش ومقيم بذات العنوان، قرر بأنّ نجله تناول سم فئران لمروره بحاله نفسية سيئة لرغبته في الزواج من إحدى الفتيات ورفضه ذلك، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة العامة تشريح الجثمان لبيان أسباب وفاته رسميا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.