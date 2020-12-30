انتحار ربة منزل بـ"صبغة يود" بسبب تراكم الديون عليها بقنا

أقدمت ربة منزل في إحدى قرى محافظة قنا، على إنهاء حياتها، بتناول مادة سامة عبارة عن "صبغة يود"، اليوم الأربعاء، بعد أن تراكمت الديون عليها، وعجزت عن سدادها.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً يفيد بمصرع ربة منزل شابة تُدعى "إسراء أ. م."، تبلغ من العمر 29 سنة، من قرية "المعري"، التابعة لمركز قوص، متزوجة ومقيمة بقرية "الكلالسة"، بدائرة نفس المركز، إثر تناولها مادة سامة.

وأكد مصدر طبي أن الزوجة اعترفت، قبل وفاتها، بأنها أقدمت على الانتحار بتناول "صبغة يود"، بقصد التخلص من حياتها، لمرورها بأزمة مالية حادة، حيث تراكمت الديون والقروض عليها، ولا يمكنها سدادها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت باستدعاء الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان أسباب وفاتها، والتصريح بالدفن بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية.