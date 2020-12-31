«العمال» يطالب الحكومات العربية لتفعيل السوق المشتركة لمواجهة كورونا

دعا مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومات وصناع القرار في البلدان العربية إلى السرعة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة البطالة التي تهدد الشباب العربي خاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن البطالة هي التحدي الأكبر للاقتصاديات العربية.

وطالب عبد الوهاب خضر، مدير مركز المعلومات التابع لاتحاد العمال، في بيان عنه، بضرورة تفعيل قرارات إنشاء السوق العربية المشتركة بما يضمن حرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال وفي حال غيابها فإن معظم الحلول والتوصيات لا يمكن أن تحقق بعض الأهداف المطلوبة منها إلا بشرط توفر الشفافية وعمل المزيد من الاهتمام والجدية والحزم من جانب المسؤولين والعاملين على حد السواء، وستبقى حلولا جزئية بنتائج متواضعة تخضع لمبدأ العرض والطلب.

وشدد خضر على أهمية الإسراع في مواجهة أزمة البطالة بإعتبارها ظاهرة إجتماعية خطيرة تهدد السلم الإجتماعي، موضحاً حزمة من التوصيات العاجلة منها:

- إعادة النظر بالسياسة التعليمية وبرامج التدريب والتأهيل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وكذلك تطوير مناهج التعليم الفني لملاءمة متطلبات العصر والعمل على محاربة النظرة الدنيوية للتعليم المهني والفني في المجتمعات العربية.

- تحسين الأداء الاقتصادي العربي، وتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، وإزالة القيود التنظيمية والقانونية التي تحول دون اجتذاب الأموال العربية في الخارج.

- التركيز على المشاريع المتوسطة والصغيرة ودعم برامج التشغيل حيث تكمن أهميتها في قدرة هذا القطاع على الإسهام الفعال في عملية التنمية وتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

- تفعيل دور القطاع الخاص الوطني، وترسيخ ثقافة العمل وضرورة ان يتحمل هذا القطاع مسؤوليته الاجتماعية والتنموية والضريبية.

- ضرورة المساواة بين الإناث والذكور في الحصول على فرص لتحسين أوضاعهم المهنية لتحقيق المساواة والاستقرار داخل مكان العمل.

- العمل على تقديم القروض بشروط ميسرة وبما يتناسب مع المشاريع المراد إقامتها.

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي أسيا (إسكو) توقعت ارتفاع معدل البطالة في المنطقة العربية إلى 12.5% بحلول 2021.