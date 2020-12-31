العالم يدين تفجيرات مطار عدن الإرهابية: محاولة بائسة لإثارة الفوضى

عقب الهجوم الإرهابي على مطار عدن، تزامنا مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، توالت الإدانات الدولية والعربية للتفجيرات التي أسفرت عن 22 قتيلا، وأكثر من 50 جريحا.

من جانبها، دانت مصر استهداف مطار عدن باليمن، في أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

مصر: موقفنا ثابت من دعم اليمن

وأكدت مصر، في بيان صحفي أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن موقفها ثابت من دعم ومساندة اليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني، ومواجهة جميع صور الإرهاب وداعميه.

وأدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التفجير الذي ضرب مطار عدن أمس، ونعى ضحايا الانفجار، متمنيا السلامة للجرحى، وشدَّ على يدِ أعضاء الحكومة الجديدة ورئيسها الذين يقومون بمهمة شجاعة في وقت بالغ الصعوبة، من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.

كما أدانت السفارة الأمريكية في اليمن بشدة، الهجوم على مطار عدن أمس، مؤكدة دعم واشنطن للحكومة اليمنية الجديدة، التي تعمل من أجل مستقبل أفضل لجميع اليمنيين.

وقالت السفارة الأمريكية: «نقف مع الشعب اليمني في سعيه من أجل السلام».

فيما أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفس، عن استنكاره الشديد للهجوم، وأدان مايكل أرون، سفير بريطانيا لدى اليمن، الهجوم.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وعرقلة الجهود المستهدفة وقف التدهور، وإنهاء النزاع وتحقيق السلام، وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق في النمو والازدهار.

إلى ذلك، أعرب أمين مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي، الذي يستهدف أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه محاسبة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم، الذي يهدف لعرقلة كل الجهود الدولية والمسارات، لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن.

البحرين: العمل الإرهابي الآثم يعكس إصرار ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها

وأدانت وزارة خارجية البحرين، الهجوم أيضا، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وللحكومة والشعب اليمني، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدة تضامن ودعم المملكة لليمن، مشيرة إلى أن هذا العمل الإرهابي الآثم يعكس إصرارا واضحا من ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها على المؤسسات والمنشآت المدنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وعرقلة التوصل إلى أي حل سياسي يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق للأمن والاستقرار والسلام.

كما أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين في بيان أمس، التفجيرات في مطار عدن، داعيا إلى محاسبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان، ومن يقف وراءهم ويمدهم بالمال والسلاح، مجددا تأكيد منظمة التعاون الإسلامي، وتأييدها لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في كل ما يتخذه من أجل إرساء الأمن والاستقرار في اليمن.

في السياق ذاته، أدان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء، قائلا: إنها تستوجب تحركا دوليا عاجلا لمحاسبة مرتكبيها ومَن يدعمهم بالمال والسلاح، وفق القانون الدولي والإنساني.

وقال سفير بريطانيا لدى اليمن، إن الهجوم على مطار عدن محاولة بائسة لإثارة الفوضى، في الوقت الذي اختار الشعب اليمني فيه أن يمضي قدما.