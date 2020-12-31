«الزراعة» تعلن حصول «المركزي للمبيدات» على الاعتماد الدولي للأيزو

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد الأيزو «17025/2017» من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك».

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يعد الاعتماد الثاني الذي يحصل عليه المعمل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، لافتة إلى أن ذلك يؤكد جودة الخدمات المختلفة التي يقدمها المعمل، في إطار دعم وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة، وقام خبراء المجلس الوطني للاعتماد بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل الاعتماد بكفاءة.

وأشارت إلى أن هذا الاعتماد يأتي بعد اجتياز المعمل للاعتماد الدولي للأيزو «17025/2017» من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS للعام الخامس والعشرون على التوالي في أكتوبر الماضي من فنلندا والتي تخطاها بكفاءة، موضحة أن هذه الاعتمادات تأتي تزامنا مع احتفال المعمل باليوبيل الفضي لإنشائه.