الصحة: إذا ظهر أعراض مرضية تنفسية على الطالب لا يذهب للامتحانات

أيام قليلة تفصلنا عن الدخول فى فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط حالة من القلق تسيطر على الطلاب وأولياء الأمور في ظل تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق تلك الظروف، قدمت وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية للطلاب أثناء فترة الامتحانات، جاءت كالتالي:

- نبهت على أولياء الأمور فى حالة ظهور أعراض مرضية تنفسية على الطالب أو ارتفاع بدرجة الحرارة أو مخالطة الطالب لحالة مصابة بفيروس كورونا مؤكدة لا يجب الذهاب إلى الامتحانات.

- عدم اتباع الشائعات أو ترويجها والحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة والاطلاع على مستجدات الفيروس ومعرفة الوضع الوبائي أولا بأول وتوعية الأبناء بخطورة الفيروس بدون تخويفهم أو خلق حالة من الفزع لديهم.

عدم تبادل الأدوات الشخصية بين التلاميذ

- الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية سواء ارتداء الكمامات وغسيل اليدين والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

- التنبية على الأبناء بعدم تبادل الأدوات الشخصية مع غيره من الزملاء وكذلك الحال بالنسبة للطعام والشراب وضرورة عدم الشراء من الباعة الجائلين.

ومن المقرر أن يقوم كلا من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار بعقد مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن الاستعدادات النهائية الخاصة بالامتحانات والتأمين الطبي للطلاب وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن مصر سجلت أمس 1411 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية.