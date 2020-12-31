إسعاف وطوارئ ومستشفيات إحالة.. خطة «الصحة» لامتحانات المدارس والجامعات

قبل ساعات من إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي اليوم الخيس، الاستعدادات الخاصة بالاجراءات الاحترازية لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي، في ظل تصاعد إصابات فيروس كورونا، إضافة لاجراءات الوقاية خلال امتحانات الجامعات، ترصد السطور التالية، خطة التأمين الطبي المقترحة من هيئة التأمين الصحي للتعامل مع أي حالات طارئة للإصابة والاشتباه قبل دخول اللجان أو داخلها، كما يلي:

- توفير سيارات إسعاف وتشكيل غرف طوارئ على مستوى المحافظات تعمل على مدار الساعة، لمتابعة البلاغات الواردة داخل اللجان وإرسال تقرير يومي للغرفة الرئيسية بالقاهرة.

تعقيم لجان الامتحانات والتباعد بمسافة لا تقل عن متر بين الطلاب

وشملت الخطة توفير فريق طبي كامل داخل اللجان للتأكد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كتطهير وتعقيم اللجان، والكشف عن الطلاب قبل دخول اللجان، والتأكد من تحقيق التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر بين كل طالب وآخر.

كواشف حرارية وتوعية الطلاب بأهمية ارتداء الكمامات

توفير الكواشف الحرارية للفريق الطبي لقياس درجة حرارة كل طالب، ومساعدة الطلاب وتوعيتهم بضرورة تطهير أيديهم بالكحول والحرص على الالتزام بارتداء الكمامات منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا.

توفير أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية، على أن يتعامل فريق الإسعاف الفوري مع حالات الطوارئ، والمرور على اللجان والتواجد حتى آخر طالب في اللجنة للاطمئنان على صحة الطلاب.

- التنسيق لتحديد مستشفيات الإحالة في حالة الطوارئ، والتنسيق التام مع قطاع الطب الوقائي ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات للتأكد من توفير مستلزمات الوقاية.

1411 إصابة بكورونا أمس

وسجلت وزارة الصحة والسكان أمس 1411 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما سجلت 56 حالة وفاة جديدة، وتستمر وزارة الصحة والسكان برفع أعلى درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي من الفيروسات أو الأمراض المعدية.