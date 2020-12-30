وزير الصحة الأسبق: لقاحات كورونا هي الأمل الأول للعالم

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن اللقاحات الموجودة في العالم هي الأمل الأول للقضاء على فيروس كورونا، لأن مواجهة الأمراض بصورة عامة من خلال وجود علاج شافي وهذا لم يتم اكتشافه حتى الآن أو عن طريق اللقاحات لإعطاء حصانة للمجتمع بشكل عام، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن أنه لا بد من وجود لقاح قادر على حماية المواطنين من كورونا، وحتى تلك اللحظة تم الموافقة على عدد من اللقاحات منها ما هو في الصين ومنها ما هو في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ألمانيا، وكل تلك اللقاحات التي تم عملها للاستخدام بصورة طارئة، موضحًا أن اللقاح يجب أن تستخدمه مصر.

وأضاف «العدوي»، خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي محمد شردي، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في تطعيم مواطنيها بالفعل، وهناك دول تستخدم اقتصادها القوي وأن لديها سيولة مالية لشراء اللقاح مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وهناك دول تعمل على الحصول على اللقاح وتصنيعه بعد عمل دراسات عليه، وهو ما تسعى إليه مصر في الفترة الحالية.

وتابع أن هناك دول ذات الاقتصاد المنخفض، والتي ستعمل على الحصول على الدعم من دول أخرى من أجل الحصول على اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا اختبار واضح للدولة المصرية، ونجحت الدولة المصرية في السيطرة على المرض في الموجة الأولى، وواحدة من الدول التي تعاملت مع الأزمة بشكل احترافي جدًا: «أنا على المستوى الشخصي كنت مرعوب على الصحة في مصر وأنا بشوف كل يوم ناس بتموت في العالم ومفيش مكان في المستشفيات، لكن اللي شوفته في مصر من ملحمة من الفرق الصحية جعلني أطمئن على الوضع الصحي، ومصر نجحت في السيطرة على كورونا بشكل واضح في الموجة الأولى».