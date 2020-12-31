التموين تكشف الفئات الممنوعة من إضافة المواليد على البطاقات

كشف مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قرار إضافة المواليد على بطاقات التموين للمواطنين غير المُدرجين في القرار الوزاري الخاص بالفئات الأكثر احتياجًا، ما زالت غير محُددة الموعد.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار في تصريحات صحفية له في منتصف ديسمبر، إلى أنّ الوزارة سمحت للفئات الأكثر احتياجا بإضافة المواليد على البطاقات التموينية.

من المستفيدين من قرار الوزير بإضافة المواليد؟

وبحسب القرار الوزاري الصادر برقم 178 لسنة 2017، فالفئات التي استفادت من قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، شملت «المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، والمطلقات والأرامل وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والباعة الجائلين».

ماذا عن موقف باقي الفئات؟

بحسب حديث المصدر، فما دون الفئات المدرجة في القرار الوزاري للفئات الاسثتنائية، لها الحق حاليا في إضافة مواليد على البطاقات التموينية، إذ تنتظر الوزارة وجود بند مالي في الموازنة المالية الجديدة المقرر عرضها في يونيو المقبل بشأن إضافة المواليد، لكن في الوقت الحالي لا يوجد ما يسمح في ميزانية وزارة التموين للعام المالي الحالي لإضافة باقي الفئات، عدا الأكثر الاحتياجا المسموح لها بالإضافة.

وفي وقت سابق من ديسمبر الحالي، وجّهت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة إلى المواطنين، حذّرتهم فيها من ترك البطاقات التموينية الخاصة لدى التجار أو البقال التمويني أو منفذ الصرف بمشروع جمعيتي، مشددة على أنّ العقوبات ستكون حرمان الأسرة من الدعم التمويني والخبز نهائيًا في تلك الحالة.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنّ الدولة دققت خلال الفترة السابقة في بيانات المواطنين المستحقين للحصول على الدعم التمويني والخبز، وأكدت أنّ الدولة لن تحذف المستحقين، والحذف سيكون لغير المستحقين فقط.