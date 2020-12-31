ضبط 9552 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 845 مخالفة غلق

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

تحرير 845 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق.

ضبط 331 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات 2640 أرجيلة.

اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 9552 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.