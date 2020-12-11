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محمود مسلم

ضبط 5174 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 456 مخالفة غلق 

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الوطن
11:13 ص | الجمعة 11 ديسمبر 2020
ارتداء الكمامة فى المواصلات

ارتداء الكمامة فى المواصلات

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية؛ فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

تحرير 456 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.. بمخالفة قرار الغلق.

واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5174 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

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