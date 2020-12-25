ضبط 8 آلاف سائق نقل جماعي لعدم ارتداء «الكمامة»

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عن العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة، نستعرضها خلال السطور التالية

- تحرير 1070 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط (456) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات (3131) أرجيلة.

- اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 8252 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن لتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.