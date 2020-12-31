بدء اجتماع «الوزراء» الأسبوعي لمناقشة «استعدادات كورونا» والامتحانات

بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

قرارات مواجهة كورونا

وينعقد الاجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»؛ حيث تناقش الحكومة آخر مستجدات الملفات التي تعمل عليها خلال الفترة الراهنة، وكذلك تطورات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وتطبيق الإجراءات الجديدة، والتي تضم الإلزام بارتداء «الكمامات» أو توقيع «الغرامة الفورية» اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

امتحانات المدارس والجامعات

ومن المُقرر أن يناقش الاجتماع، أيضاً، استعدادات امتحانات «الترم» في المدارس والجامعات، والإجراءات الاحترازية التي ستتخذها الدولة لتأمين الطلاب طبياً خلال تلك الامتحانات لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

إلغاء احتفالات رأس السنة

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجَّه خلال ترؤوسه اجتماع مجلس الوزراء السابق بإلغاء احتفالات رأس السنة، تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد، في ضوء الموجة الثانية للإصابات التي تشهدها البلاد حالياً.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.