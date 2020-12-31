محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ جامعة بدر ومشروع «بورتو»

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط «إحدى مدن الجيل الرابع» ومنها جامعة بدر ومشروع بورتو، كما تفقد سير العمل بمشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمرحلة الأولى للمدينة لتوفيرعوامل جذب للمواطنين وخلق مجتمع عمراني جديد وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة والمهندس نصير عبدالمعز معاون رئيس جهاز مدينة ناصر والمهندس محمود عمر مدير عام مشروع جامعة بدر الدولية بأسيوط والمهندس أيمن رجب المدير التنفيذى لمشروعات بورتو أسيوط وبعض مهندسي جهاز المدينة والشركات العاملة بمشروعات المرافق.

وبدأ المحافظ جولته بمدينة ناصر بتفقد أعمال مشروعات المرافق والبنية الأساسية بالمرحلة الأولى بالمدينة بالإضافة إلى متابعة أعمال رصف الطرق بالمدينة معلنًا دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام استكمال المرافق والبنية الأساسية بمدينة ناصر لتحقيق الجذب السكاني لها وجذب الاستثمارات الجديدة كما التقى بعض المهندسين المشرفين على الأعمال وبعض العاملين واستمع إلى بعض المهام والأعمال المكلفين بها مشددًا على مراعة الجودة في التنفيذ والالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

ثم استكمل المحافظ جولته بتفقد موقع إنشاء فرع جامعة بدر الدولية بالمدينة.

وإستمع إلى شرح من المهندس محمود عمر مدير عام المشروع والذي أشار إلى إنه سيتم إقامة فرع للجامعة على مساحة 81 فدان بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر وتتكون من 17 كلية على أن يتم بدء العام الدراسي القادم بـ 6 كليات وهي الطب البشري والعلوم الصحية والتطبيقية «باي تكنولوجي» والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وذلك لتكون إستكمالًا لفروع الجامعة بالمحافظة وهي بمثابة منارة تعليمية بصعيد مصر وستوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل خلال فترة الانشاء التي تستمر على مدار 3 سنوات بالإضافة إلى توفير خمسة آلاف فرصة عمل دائمة مع تشغيل جميع كليات الجامعة ناقلًا تحيات الاستاذ الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر والاستاذ الدكتور محمد سليمان أمين عام الجامعة.

كما تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه موقع إنشاء مشروع بورتو السكني والذى يساهم في ضخ استثمارات كبيرة بالمدينة ستصل إلى 4,3 مليار جنيه لإقامة تجمع سكني كبير على مساحة 78 فدان فضلا عن 25 % توسعات جديدة واستمع إلى شرح من المهندس أيمن على رجب مدير المشروع والذي أشار إلى أن المشروع يشمل الفيلات والوحدات السكنية ومدرسة دولية وفندق ومستشفى ومول ونادي رياضي وجميع مستلزمات التجمعات العمرانية الجديدة لإحداث تنمية حقيقية وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لافتًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق في المرحلة الأولى من المشروع والتي ستستمر لمدة 3 سنين.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل للمشروعات التعليمية والاستثمارية التي تهدف إلى تنمية المحافظة وجذب استثمارات جديدة وخاصة بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط والتي تعتبر من مدن الجيل الرابع التي تم انشائها لإقامة مجتمع عمراني جديد وتوسع للمحافظة للخروج من الوادى الضيق معلناً تقديمه كافة سبل الدعم لتحقيق التنمية الحقيقية بالمحافظة والتوسع في إقامة مشروعات تنموية في كافة القطاعات وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة واستكمالًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتًا إلى زياراته المتعددة لمدينة ناصر الجديدة للوقوف على استكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها ومتابعة معدلات التنفيذ لجذب الاستثمارات والتنمية بها منها تفقد أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب بالمدينة والتي تقام على مساحة 31 فدان بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل كما تابع أعمال تنفيذ محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة اجمالية بلغت 60 مليون جنيه وتابع نسب التنفيذ بالمشروع مشيدًا بمعدلات الانجاز والجهد المبذول من الشركة المنفذة.

وأشار المحافظ الى ان مدينة ناصر الجديدة مقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد بطاقة 100 ألف نسمة والذي يحتوي علي مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية «صناعات صغيرة ومتوسطة» وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي وتساهم في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل فضلاً عن دعم المناطق الصناعية وايجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات والتي بلغ حجم استثماراتها حوالى 3.5 مليار جنيه بمعدل انفاق 70 % فضلا عن أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.