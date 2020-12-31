جومانا مراد: مرضي بكورونا منعني من نظرة الوداع على حاتم علي

أعربت النجمة السورية جومانا مراد عن صدمتها، لفقدانها المخرج السوري الكبير حاتم على الذي وافته المنية، صباح الثلاثاء الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته داخل فندق «الماريوت» بمنطقة الزمالك.

وقالت جومانا مراد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حاتم علي كان على خلق كبير وصاحب مستوى فني عال، مضيفة أن حديثها عن المخرج الراحل ليس رأيها فحسب، وإنما رأي كل محبيه ومن تعاملوا معه.

جومانا: حاتم علي كان صاحب مستوي فني عال

ووجهت جومانا مراد رسالة تعزية لزوجة المخرج الراحل وأولاده في مصابهم، مشيرة إلى أن إصابتها بفيروس كورونا ستمنعها من إلقاء نظرة الوداع عليه، حيث يتحرك جثمانه بعد قليل إلى مطار القاهرة، ومنه إلى دمشق.

ونُقل جثمان المخرج السوري حاتم علي إلى مشرحة زينهم، مساء الثلاثاء الماضي، بعد قرار أسرته بدفنه في دمشق. وأجرت مصلحة الطب الشرعي الصفة التشريحية على جثمان المخرج الراحل استجابة لقرار النيابة العامة، لمعرفة سبب الوفاة واستخراج تصريح بالدفن.

وقوبل قرار التشريح باعتراض من أسرته لتأكيدهم على أن الوفاة طبيعية، حيث طلبوا من مصلحة الطب الشرعي الانتظار لحين حصولهم على موافقة من النائب العام المصري بعدم التشريح.

وحسم القنصل السوري بالقاهرة هذه الإشكالية بمطالبته الطب الشرعي بتنفيذ قرار النيابة.

وكان عمال النظافة بفندق «الماريوت» قد عثروا على جثمان المخرج السوري حاتم علي داخل غرفته، حيث تبين أن الوفاة سببها إصابته بأزمة قلبية أودت بحياته.

وكان آخر ظهور لحاتم علي وفقاً لصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتاريخ 3 ديسمبر داخل الفندق الذي شهد وفاته، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر الجاري.