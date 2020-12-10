جومانا مراد: تنظيم مهرجان القاهرة كان رائعا

قالت الفنانة ندى الشاذلي، بطلة فيلم "عنها"، إنها سعيدة بأن يكون أول أفلامها مشارك في مهرجان القاهرة السينمائي للفيلم.

وأضافت "الشاذلي" خلال استضافتها في لقاء على فضائية “dmc” أن مشهد النهاية في الفيلم كان أصعب مشهد في الفيلم لأنه تم تصويره مرة واحد رغم أنه مشهد طويلة وتطلب تركيز عالي جدا وقالت أنها أول مرة قدمت نفسها كممثلة والقادم بالنسبة لها سيكون عن المزيكا.

من جانبها قالت الفنانة جومانا مراد، إن التنظيم المهرجان كان رائعا وتم اتخاذ التدابير الاحترازية ليكون المهرجان ناجحا كل جميع المستويات والتكريمات هذا العام كانت جميلة ومن بينها تكريم الفنانة ومنى زكي والكاتب وحيد حامد.

وواصلت الناس "أنا بحب أفلام كباريه والحفلة والفرح واعتقد انهم معلمين عند الناس لو اختارت لعمل للمشاركة في المهرجان هيبقى حاجة منهم".

وتتختم اليوم الخميس الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي والذي كرم في دورته الحالية الفنان الراحل محمود ياسين الذي توفى منذ أسابيع قليلة بعد إصابته بأمراض الشيخوخة.

وتأسس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم عام 1976 ويعد أول مهرجان سينمائي دولي عُقِدَ في العالم العربي بعد 3 سنوات من انتهاء حرب أكتوبر المجيدة وكانت يترأسه الناقد الفني كمال الملاخ لمدة 7 سنوات ثم سعد الدين وهبه ثم الفنان حسين فهمي ثم شريف الشوباشي ثم الفنان عزت أبو عوف ثم الفنان عمر الشريف.